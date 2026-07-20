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EC Bad Nauheim vergibt vierte Importstelle an einen Ex-Krefelder

Matt Marcinew verstärkt den EC Bad Nauheim

20. Juli 20261 Mins read123
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Matt Marcinew - © Sportfoto-Sale (DR)
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Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat seine vierte Kontingentstelle für die kommende DEL2- Saison besetzt.

Vom britischen Traditionsclub Nottingham Panthers wechselt der kanadische Center Matt Marcinew in die Wetterau und komplettiert damit das Import-Quartett der Roten Teufel.

Der 1,80 Meter große und 86 Kilogramm schwere Rechtsschütze ist in der DEL2 bestens bekannt. Ab Dezember 2023 spielte der gebürtige Calgarier eineinhalb Spielzeiten für die Krefeld Pinguine und überzeugte insbesondere in der Saison 2024/25 mit 53 Scorerpunkten (26 Tore, 27 Assists) in 47 Hauptrundenspielen sowie einer Plus-Minus-Bilanz von +27.

Zuletzt stand der 32-Jährige für die Nottingham Panthers in der britischen Elite Ice Hockey League (EIHL) auf dem Eis. Mit wettbewerbsübergreifend 26 Treffern war Marcinew bester Torschütze seines Teams und hatte entscheidenden Anteil am Gewinn des British Challenge Cups sowie des IIHF Continental Cups.

Marcinew wird künftig mit der Rückennummer 21 für den EC Bad Nauheim auflaufen und freut sich auf seine Rückkehr nach Deutschland: „Ich habe mich über die Anfrage der Roten Teufel riesig gefreut und musste nicht lange überlegen. Bad Nauheim ist ein toller DEL2-Standort mit einer unglaublichen Fankultur, das weiß man in ganz Eishockey-Deutschland.“

Aufgrund privater familiärer Verpflichtungen wird Marcinew mit einer Woche Verzögerung nach dem offiziellen Trainingsauftakt in Bad Nauheim eintreffen und anschließend zur Mannschaft stoßen.

Headcoach Kevin Gaudet sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für den Kader: „Wir haben den Markt sehr geduldig sondiert, um die perfekte Besetzung für unsere letzte Importstelle zu finden. Mit Matt bekommen wir einen Spieler mit hervorragenden Qualitäten am Bullypunkt und einem extremen Torriecher, der unser Offensivspiel auf der rechten Seite bereichern wird. Er ist ein echter Gewinner, kennt die DEL2 in- und auswendig und bringt genau den Charakter und die spielerische Tiefe mit, die uns noch stärker machen.“

Mit der Verpflichtung von Marcinew sind die Importstellen für die kommende Saison besetzt. Parallel arbeitet der EC Bad Nauheim an der Finalisierung seiner Kooperationspartnerschaften auf DEL- und Oberliga-Ebene, um dem Kader zusätzliche Tiefe und Flexibilität für die bevorstehende Spielzeit zu verleihen.

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