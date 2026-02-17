EC Bad Nauheim triumphiert in Düsseldorf

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat am Dienstagabend gegen den EC Bad Nauheim mit 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) verloren.

In einer Partie, in der Rot-Gelb eigentlich die offensivere und spielbestimmende Mannschaft war, nutzten die Hessen die Möglichkeiten in den entscheidenden Momenten und entführten drei Punkte aus Düsseldorf. Nick Baptiste gab sein DEG-Debüt.

Der Kader: Nach dem Sieg bei den Eispiraten Crimmitschau am Karnevalssonntag standen wieder Marco Münzenberger und Sten Fischer auf dem Eis. Hinzu kam der erste Einsatz von Neuzugang Baptiste im DEG-Trikot – Herzlich willkommen! Nicht im Kader standen Yushiroh Hirano (verletzt), Emil Quaas, Nick Geitner und Kevin Marx Norén (Ü24-Regelung). Ryan Bednard hütete das Tor, Niklas Lunemann saß auf der Bank.

Das Spiel: Die ersten Minuten der Begegnung gehörten den Düsseldorfern. Baptiste sammelte die ersten Kontakte im DEG-Trikot und die Hausherren behaupteten die Scheibe im Bad-Nauheim-Drittel. Auch die ersten Abschlüsse waren nicht ungefährlich: Der Tip nach einem Schuss von Max Faber sowie der Abschluss von Erik Brown hielten Goalie Gerald Kuhn im Kasten der Gäste beschäftigt (2.). Plötzlich gelang Andrej Bires der Gegenzug. Nach einem Fehler in der Düsseldorfer Hintermannschaft lief der Angreifer allein auf Bednard zu. Doch der Goalie behielt die Ruhe. Das Spiel wurde zerfahren. Der Puckbesitz wechselte ständig und die anfängliche kontrollierte Phase der DEG verschwand. So nutzten die Gäste bei 11:28 eine Unaufmerksamkeit der DEG: Justin MacPherson bediente, den allein am langen Pfosten stehenden Parker Bowles – 0:1. Auch das erste Überzahlspiel der Partie half der DEG nicht, zur Spielkontrolle zurückzufinden (15.). Es ging mit dem 0:1-Rückstand in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt versuchte die DEG mit reichlich Offensivdrang, den Ausgleich zu erzielen. Brown scheiterte daran nur knapp. Sein Rebound ging nur wenige Zentimeter am Gehäuse vorbei (22.). Später war es Michael Clarke, der aus kurzer Distanz das Tor verfehlte (26.). Das erste Unterzahlspiel überstand die DEG mehr als souverän; Rot-Gelb hatte in den zwei Minuten sogar mehr Torschüsse (28.). Und auf einmal veränderte sich die Dynamik. Zwischen dem Herumgestochere an der DEG-Bande flogen plötzlich die Fäuste. Baptiste lieferte sich mit Davis Koch ein packendes Duell. Zum Unmut der Fans erhielt Baptiste 5+2 Minuten wegen Fighting, Koch lediglich fünf. Nach der überstandenen Überzahl erhöhte die DEG das Tempo. Das Auftreten wurde wieder strukturierter und Abschluss für Abschluss kam der Ausgleich näher. Dann war es so weit: Bradford sah bei hohem Tempo den mitgelaufenen Luca Tosto am langen Pfosten – das 1:1 bei 37:44! Ein offener Spielstand für das Schlussdrittel.

Die letzten 20 Minuten begannen erneut energiereich für die Düsseldorfer EG. Bradford schoss zu zentral auf Kuhn (41.) und auch in der Folge fehlte in der Offensive häufig das Scheibenglück auf rheinischer Seite. Bad Nauheim bewegte sich hauptsächlich im eigenen Drittel, während die DEG einen Puck nach dem anderen in Richtung Tor abgab. Die Angriffswellen gipfelten in einer 2-auf-0-Situation, in dem Baptiste nach Zuspiel von Bradford die Führung verpasste (48.). Quasi im Gegenzug trafen die Gäste: Simon Gnyp traf bei 47:39 aus dem linken Bullykreis. Kurz darauf folgte der Nachschlag bei 48:30. Jordan Hickmott traf in Überzahl zum 3:1 für den EC. Der schnelle Doppelschlag setzte der DEG zu, die sich erst einmal sammeln musste; die Gäste verpassten sogar das 4:1 (51.). Rot-Gelb versuchte sich noch einmal aufzurappeln, scheiterte aber immer wieder an Goalie Kuhn, der Bad Nauheims-Führung festhielt. Nach dem Ziehen des Goalies auf Düsseldorfer Seite, traf Zach Kaiser bei 57:56 zum 4:1 für die Gäste. Das war der Endstand – ein unglücklicher Abend für die DEG.

Ausblick: Weiter geht es für die Düsseldorfer EG mit zwei weiteren Heimspielen in Folge. Am kommenden Freitag (20. Februar, 19:30 Uhr) gastiert der EV Landshut in Düsseldorf. Der EC Bad Nauheim tritt am Sonntag (22. Februar, 15 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in der NRW-Landeshauptstadt an. Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter www.degtickets.de.