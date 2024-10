EC Bad Nauheim trennt sich von Headcoach Adam Mitchell, Marc VorderbrÃ¼ggen Ã¼bernimmt heute in WeiÃŸwasser

Bad Nauheim. (EM) Der EC Bad Nauheim hat seinen Chef-Trainer Adam Mitchell nach einer Serie von neun Niederlagen am Dienstag freigestellt. Diese Entscheidung trafen...

Bad Nauheim. (EM) Der EC Bad Nauheim hat seinen Chef-Trainer Adam Mitchell nach einer Serie von neun Niederlagen am Dienstag freigestellt.

Diese Entscheidung trafen Geschäftsführer Andreas Ortwein und der Aufsichtsrat gemeinsam, da das Team sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte und in einer schwierigen sportlichen Lage steckt. Als Interimslösung übernimmt Co-Trainer Marc Vorderbrüggen das Coaching beim anstehenden Spiel gegen die Lausitzer Füchse in Weißwasser.

Ortwein erklärte, dass die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen wurde, auch wenn man Mitchells engagierte Arbeit schätzte und an ihn glaubte. Der Club plant, während der Deutschland-Cup-Pause Gespräche mit potenziellen Kandidaten für den Chef-Trainerposten zu führen und hofft, bald einen neuen Trainer vorstellen zu können.

Vorderbrüggen, der zuvor in Ravensburg und Bayreuth als Coach tätig war und seit Saisonbeginn Assistent bei den Roten Teufeln ist, wird nun zusammen mit Steve Slaton das Team betreuen. In Weißwasser tritt die Mannschaft mit dem Ziel an, den ersten Auswärtssieg der Saison zu erringen.

