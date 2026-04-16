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EC Bad NauheimTransfer-News

EC Bad Nauheim sichert sich die Dienste einen jungen deutschen Verteidigers

16. April 20261 Mins read96
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Jesse Kauhanen (Mitte) - © Red Bull Media
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Bad Nauheim. (EC BN) Eishockey Zweitligist EC Bad Nauheim verkündet den nächsten Neuzugang.

Von den Bietigheim Steelers wechselt Verteidiger Jesse Kauhanen zu den Roten Teufeln. Der 22-Jährige zählt im neuen EC-Kader zur U24-Fraktion.

„Jesse ist ein junger, talentierter Verteidiger, der in Salzburg eine exzellente Ausbildung genossen hat. Er bringt die nötige Physis mit, spielt sehr diszipliniert, verfügt über eine gute Spielübersicht und wird unsere Hintermannschaft bereichern“, sagt Trainer Kevin Gaudet über den Neuzugang aus dem Ellental.

Im Sommer 2025 wechselte der 1,82 Meter große Linksschütze von der Red Bull Hockey Academy zu den Erding Gladiators in die Oberliga Süd. Dort sammelte er in 51 Hauptrundenspielen zwölf Assists und überzeugte mit lediglich sechs Strafminuten durch seine Spielintelligenz und Disziplin. Zum Ende der Saison wechselte der deutsch-finnische Abwehrspieler zu den Bietigheim Steelers, für die er in 13 DEL2-Playoff-Partien erste wertvolle Erfahrungen auf Profi-Niveau sammeln konnte.

Seine Ausbildung erhielt Kauhanen über sechs Jahre hinweg in der renommierten Red Bull Hockey Academy. Für das Junior-Team absolvierte er unter anderem 71 Spiele in der Alps Hockey League. Das Talent liegt ihm im Blut: Sein Vater Ilpo Kauhanen stand in Deutschland über zwölf Spielzeiten als Profi auf dem Eis – unter anderem für Kassel und Mannheim – und ist heute Torwarttrainer.

Der Neuzugang richtet sich direkt an die Teufel-Familie: „Ich freue mich riesig, Teil der Mannschaft zu sein und bald im Colonel-Knight-Stadion auflaufen zu dürfen. Besonders gespannt bin ich darauf, die Fans kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu treffen und wünsche euch allen einen schönen Sommer!“

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