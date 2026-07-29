EC Bad Nauheim setzt Kooperation mit dem Herner EV fort

Der EC Bad Nauheim und der Herner EV setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2026/27 fort.

Im Mittelpunkt steht die gezielte Entwicklung junger Spieler und die Möglichkeit, ihnen durch regelmäßige Einsätze wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen.

Für die kommende Saison werden Paul Lemke, Jesse Kauhanen, Leon Bußmann, Denis Root und Raphael Jakovlev seitens des EC Bad Nauheim mit einer Förderlizenz für den Herner EV ausgestattet.

„Mit dem Herner EV verbindet uns seit vielen Jahren ein vertrauensvolles Verhältnis. Beide Clubs verfolgen das gleiche Ziel: Junge Spieler bestmöglich auszubilden und ihnen die notwendige Spielpraxis zu ermöglichen. Von dieser Kooperation profitieren sowohl die Spieler als auch beide Vereine“, erklären die EC-Geschäftsführer Christopher Fiori und Andreas Ortwein.

Auch EC-Headcoach Kevin Gaudet sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Bestandteil der sportlichen Entwicklung: „Gerade für junge Spieler ist regelmäßige Eiszeit enorm wichtig. Durch die enge Abstimmung mit Herne können wir individuell entscheiden, wo ein Spieler die besten Entwicklungsmöglichkeiten erhält. Das schafft für unsere Talente ideale Voraussetzungen.“

Auf Seiten des Herner EV blickt Geschäftsleiter Dominik Kastner positiv auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die Kooperation aus dem letzten Jahr weiter ausbauen und fortführen können. Nach sehr konstruktiven Gesprächen zwischen den Trainern und sportlich Verantwortlichen sind wir überzeugt, dass die Kooperation für beide Seiten den gewünschten Mehrwert bietet.“

Auch HEV-Trainer Lenny Soccio betont die Vorteile der Zusammenarbeit: „Die Spieler, die für uns lizenziert sind, sind allesamt gute junge Spieler, die uns weiterhelfen werden. Auf solche Spieler hat man normalerweise keinen Zugriff, da sie alle auf DEL2-Niveau sind. Durch die Kooperation mit Bad Nauheim können wir unseren Kader breiter aufstellen und den Talenten vor allem wertvolle Eiszeit bei uns geben.“

Die Zusammenarbeit mit dem Herner EV bietet den jungen Spielern damit zusätzliche Möglichkeiten, sich unter Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln und wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln.

Vor wenigen Tagen hatte der EC Bad Nauheim die Kooperation mit den Löwen Frankfurt nach zwei gemeinsamen Spielzeiten beendet. Die Gespräche mit einem neuen Kooperationspartner aus der PENNY DEL verlaufen derweil positiv und befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

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