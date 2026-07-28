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EC Bad NauheimTransfer-News

EC Bad Nauheim reagiert schnell und verpflichtet neuen Stürmer nach Absage von Davis Koch

28. Juli 20262 Mins read66
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Cedric Schiemenz - © Florian Pohl / City-Press
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Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat auf eine personelle Veränderung im Kader reagiert und Cedric Schiemenz für die kommende Saison 2026/27 verpflichtet.

Der 27-jährige Center wechselt in die Kurstadt und nimmt die frei gewordene Position im Sturmzentrum ein. Davis Koch wird unterdessen vorerst aus persönlichen Gründen nicht aus seiner Heimat nach Bad Nauheim zurückkehren.

„Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für Bad Nauheim aufzulaufen. Ich habe selbst miterlebt, welche unglaubliche Stimmung unsere Fans während der Playdowns im Stadion erzeugt haben. Hoffentlich können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir diese Atmosphäre in der kommenden Saison in den Playoffs erleben und viele erfolgreiche Momente feiern“, sagt Schiemenz zu seinem Wechsel. Der Neuzugang wird Anfang August in Bad Nauheim erwartet und direkt in die Saisonvorbereitung einsteigen.

Auch Headcoach Kevin Gaudet begrüßt die Verpflichtung des erfahrenen Mittelstürmers: „Wir bedauern die Situation rund um Davis sehr, respektieren seine privaten Beweggründe aber selbstverständlich vollkommen. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Cedric Schiemenz kurzfristig einen flexiblen und spielstarken deutschen Mittelstürmer verpflichten konnten. Cedric ist ein extrem intelligenter Zwei-Wege-Spieler, der sowohl defensiv diszipliniert arbeitet als auch im Spielaufbau gute Akzente setzt. Er kennt die Liga bestens und bringt genau die richtige Einstellung mit.“

Der gebürtige Berliner wurde unter anderem in der Red Bull Academy ausgebildet und absolvierte im Laufe seiner Karriere mehr als 275 Partien in der PENNY DEL. Dabei lief der 1,81 Meter große Linksschütze unter anderem für die Düsseldorfer EG, die Schwenninger Wild Wings, die Löwen Frankfurt und die Fischtown Pinguins Bremerhaven auf. Zudem sammelte Schiemenz Erfahrung in der deutschen A-Nationalmannschaft.

Zuletzt stand der Angreifer in der DEL2 für die Blue Devils Weiden auf dem Eis. In der vergangenen Hauptrunde erzielte er dort in 52 Spielen 30 Scorerpunkte, darunter neun Tore und 21 Assists.

„Wir haben den Markt in den vergangenen Tagen intensiv sondiert, um die entstandene Lücke in unserer Offensive qualitativ zu schließen. Mit der Verpflichtung von Cedric geben wir unserem Kader die nötige Tiefe, Klasse und Variabilität für die anstehenden Aufgaben“, erklären die EC-Geschäftsführer Christopher Fiori und Andreas Ortwein. „Gleichzeitig wünschen wir Davis für seine persönliche Situation alles Gute und heißen Cedric herzlich in Bad Nauheim willkommen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Cedric Schiemenz @ Elite Prospects

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