EC Bad Nauheim kann sieben Spieler weiter an sich binden

Bad Nauheim. (EC BN / EM) Eishockey Zweitligist EC Bad Nauheim kann nach dem Klassenerhalt die ersten Kaderbausteine festzurren.

Mit Marius Erk und Garret Pruden bleiben zwei Stützen in der Abwehr erhalten.

In der Offensive werden Julian Lautenschlager, Justin Volek und Lukas Ribarik weiterhin die Schlittschuhe für die Roten Teufel schnüren.

Ergänzt wird die Angriffsabteilung durch die beiden Youngster Sebastian Cimmerman und Raphael Jakovlev.

„Wir verfügen damit bereits jetzt über ein stabiles Fundament. Diese sieben Spieler sind absolut zuverlässig, identifizieren sich voll mit dem Verein und bilden den Kern, um den wir das Team für die neue Saison weiter aufbauen werden“, wird die Geschäftsführung um Christopher Fiori und Andreas Ortwein auf der Klubwebsite zitiert.