EC Bad Nauheim beendet Kooperation mit den Löwen Frankfurt

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim wird die Zusammenarbeit mit den Löwen Frankfurt nach zwei gemeinsamen Spielzeiten nicht fortsetzen.

Diese Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen über die Zukunft der Partnerschaft.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Kooperation insbesondere bei der Entwicklung und Förderung junger Spieler einen wichtigen Beitrag geleistet. Der EC Bad Nauheim bedankt sich ausdrücklich bei den Löwen Frankfurt sowie allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit.

Im Rahmen der Gespräche über eine Fortsetzung der Kooperation haben sich jedoch unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausgestaltung der Partnerschaft ergeben. Aus Sicht des EC Bad Nauheim waren die Voraussetzungen, auf denen die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren erfolgreich aufgebaut war, künftig nicht mehr in der erforderlichen Form gegeben.

Daher wurde die Entscheidung getroffen, die Kooperation zum jetzigen Zeitpunkt zu beenden.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Unser Anspruch ist es, Partnerschaften auf Verlässlichkeit, gegenseitigem Respekt und der Einhaltung gemeinsamer Absprachen aufzubauen. Wenn diese Grundlage nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden ist, halten wir einen klaren Schnitt für den richtigen Weg“, erklären die Geschäftsführer Andreas Ortwein und Christopher Fiori.

Mit dem Ende der Kooperation ergeben sich auch Anpassungen in der Kaderplanung. Der EC Bad Nauheim arbeitet bereits an einer alternativen Lösung auf der Torhüterposition und befindet sich hierzu in fortgeschrittenen Gesprächen.

Über personelle Entscheidungen wird der Club informieren, sobald diese final abgeschlossen sind.

Die nachhaltige Entwicklung junger Spieler bleibt weiterhin ein zentraler Bestandteil der sportlichen Ausrichtung des EC Bad Nauheim. Deshalb befindet sich der Club bereits in Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern aus der DEL und der Oberliga. Ziel ist es, zeitnah eine neue Partnerschaft zu schließen, die den sportlichen Interessen der Nachwuchs- und Profispieler bestmöglich gerecht wird.

Der EC Bad Nauheim bedankt sich bei allen Beteiligten für die gemeinsame Zeit und richtet den Blick nun auf die zukünftigen sportlichen Herausforderungen.