Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim beendet Kooperation mit den Löwen Frankfurt
EC Bad Nauheim

EC Bad Nauheim beendet Kooperation mit den Löwen Frankfurt

18. Juli 20261 Mins read82
Share
Torjubel der Roten Teufel Bad Nauheim - © Starbulls Media (Schirmer / Lion)
Share

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim wird die Zusammenarbeit mit den Löwen Frankfurt nach zwei gemeinsamen Spielzeiten nicht fortsetzen.

Diese Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen über die Zukunft der Partnerschaft.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Kooperation insbesondere bei der Entwicklung und Förderung junger Spieler einen wichtigen Beitrag geleistet. Der EC Bad Nauheim bedankt sich ausdrücklich bei den Löwen Frankfurt sowie allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit.

Im Rahmen der Gespräche über eine Fortsetzung der Kooperation haben sich jedoch unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausgestaltung der Partnerschaft ergeben. Aus Sicht des EC Bad Nauheim waren die Voraussetzungen, auf denen die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren erfolgreich aufgebaut war, künftig nicht mehr in der erforderlichen Form gegeben.
Daher wurde die Entscheidung getroffen, die Kooperation zum jetzigen Zeitpunkt zu beenden.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Unser Anspruch ist es, Partnerschaften auf Verlässlichkeit, gegenseitigem Respekt und der Einhaltung gemeinsamer Absprachen aufzubauen. Wenn diese Grundlage nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden ist, halten wir einen klaren Schnitt für den richtigen Weg“, erklären die Geschäftsführer Andreas Ortwein und Christopher Fiori.

Mit dem Ende der Kooperation ergeben sich auch Anpassungen in der Kaderplanung. Der EC Bad Nauheim arbeitet bereits an einer alternativen Lösung auf der Torhüterposition und befindet sich hierzu in fortgeschrittenen Gesprächen.

Über personelle Entscheidungen wird der Club informieren, sobald diese final abgeschlossen sind.

Die nachhaltige Entwicklung junger Spieler bleibt weiterhin ein zentraler Bestandteil der sportlichen Ausrichtung des EC Bad Nauheim. Deshalb befindet sich der Club bereits in Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern aus der DEL und der Oberliga. Ziel ist es, zeitnah eine neue Partnerschaft zu schließen, die den sportlichen Interessen der Nachwuchs- und Profispieler bestmöglich gerecht wird.

Der EC Bad Nauheim bedankt sich bei allen Beteiligten für die gemeinsame Zeit und richtet den Blick nun auf die zukünftigen sportlichen Herausforderungen.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

47
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post 18. jähriges Sturmtalent wechselt zu den Eisbären Regensburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EC Bad NauheimTransfer-News

Cheftrainer Kevin Gaudet kennt ihn sehr gut: EC Bad Nauheim verpflichtet Allan McPherson

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat den kanadischen...

By24. Juni 2026
EC Bad NauheimTransfer-News

Leon Bußmann wechselt zum EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat den deutschen...

By5. Juni 2026
EC Bad Nauheim

EC Bad Nauheim vermeldet zwei weitere wichtige Personalien

Bad Nauheim. (EC BN / EM) Der EC Bad Nauheim aus der...

By1. Mai 2026
EC Bad NauheimTransfer-News

Julian Lautenschlager verlässt den EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (EC BN) Nach drei gemeinsamen Jahren am Kurpark werden der...

By26. April 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten