EBEL: Nachfolger fÃ¼r das Namenssponsoring der Erste Bank gefunden!

Wien. (PM EBEL) bet-at-home ist der neue Titelsponsor der Eishockey Liga. Die Vereinbarung mit dem Online-Sportwettenanbieter gilt mit Beginn der Saison 2020/21 für vorerst drei Spielzeiten.

Im Juni wird ein kompletter Relaunch des Liga-Auftritts, bei dem auch der neue Liganame und das Logo veröffentlicht wird, vorgenommen.

Der neue Naming-Right-Sponsor der Eishockey Liga ist ab der Saison 2020/21 bet-at-home. Der Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming und die Liga trafen eine Vereinbarung für die kommenden drei Saisonen mit einer Option auf zwei weitere Spielzeiten. Das 1999 gegründete Unternehmen übernimmt damit offiziell das Titelsponsoring der Erste Bank.

„Eishockey zählt bei unseren Kunden zu den beliebtesten Sportarten. Auch bet-at-home ist seit vielen Jahren Fan dieses schnellen Sports. Deshalb unterstützen wir ihn auf nationaler und internationaler Ebene sehr gerne als Sponsor. Ich freue mich auf die Partnerschaft mit der multinationalen Eishockey Liga und bin überzeugt, dass die Mannschaften in der nächsten Saison wieder für Begeisterung sorgen“, so Mag. Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home.

Dr. Karl Safron, Präsident der Eishockey Liga, über die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner: „Wir freuen uns, dass wir mit bet-at-home einen internationalen Wettanbieter mit hervorragendem Ruf als Titelsponsor gewinnen konnten. Wir starten nun in eine neue Ära und werden gemeinsam einen erfolgreichen Weg beschreiten.“

„Wir stehen vor einer herausfordernden Saison. Gemeinsam mit unserem neuen Titelsponsor bet-at-home stellen wir uns dieser schwierigen Situation und sind überzeugt, unser Produkt, trotz der Auswirkungen der Corona-Krise, weiterentwickeln und auf ein neues Level heben zu können. Die definierte Laufzeit von zumindest drei Jahren lässt uns mittel- und langfristige Ziele der Liga bestmöglich umsetzen. Darüber hinaus haben wir mit bet-at-home als Partner die Möglichkeit, unser digitales Engagement noch weiter auszubauen“, ergänzt Christian Feichtinger, Geschäftsführer der Eishockey Liga.

Kompletter Relaunch im Juni 2020

Im Juni 2020 wird ein kompletter Relaunch der Corporate Identity und des Corporate Designs der Eishockey Liga vorgenommen. Dieser beinhaltet neben einem neuen Liganamen auch ein neues Logo und einen komplett überarbeiteten digitalen Auftritt, der gemeinsam mit der Salzburger Agentur Creative Tactics vorbereitet wird. Nähere Details und Inhalte, sowie der Zeitplan bis zur Enthüllung des neuen Liga-Auftritts, werden in einer gesonderten Medieninformation vorgestellt.

Planung für Saison 20/21 voll angelaufen

Die Vorbereitungen für die Saison 2020/21 sind voll im Laufen. Gemeinsam mit den elf Mannschaften arbeitet die Ligaorganisation intensiv an möglichen Szenarien für einen geordneten Ligastart. „Aktuell arbeiten wir an Plan A, der es ab September möglich machen soll, erste Ligaspiele auszutragen. Wir sind aber weiterhin – wie auch alle anderen internationalen Ligen – davon abhängig, wie sich die Rahmenbedingungen in Europa entwickeln. Mit dieser Herausforderung gehen wir sehr gewissenhaft um und werden im Sinne der gesamten Eishockey-Familie versuchen bestmögliche Entscheidungen zu treffen, um die kommende Saison ohne oder mit so wenig Einschränkungen wie möglich starten zu können“, gibt Christian Feichtinger erste Einblicke in die Planung für die kommende Spielzeit.

Über bet-at-home

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,2 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2019 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei.