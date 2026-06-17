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Eagles Essen West müssen in der Bezirksliga starten

17. Juni 20261 Mins read41
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In der Eissporthalle Essen am Westbahnhof wird in der kommenden Saison nur Bezirksliga-Eishockey zu bewundern sein - © Sportfoto-Sale (MK)
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Essen. (EM) Noch immer prankt auf der Eagles-Facebookseite der Slogan „Essen West is back“.

Der erst vor einem Jahr als Nachfolger der insolventen Moskitos Essen ins Leben gerufene Verein hatte nach dem Start in der Regionalliga West und dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft in der letzten Woche keine Startberechtigung in der Regionalliga vom Eishockeyverband NRW erhalten. (wir berichteten)

Nun haben die Eagles und ihr nach dem Rücktritt des ersten Vorsitzenden Thomas Böttcher verbliebener Rest-Vorstand Klarheit, wo die Reise in der nächsten Saison weitergeht.

Die Bruchlandung der Eagles könnte nicht härter sein. Der Klub vom Essener Westbahnhof startet in der untersten Liga, der Bezirksliga. Dort heißen die Gegner nicht mehr Ratingen, Dortmund oder Limburg, sondern Kristall Lippstadt oder Neusser EV 1b.

Verein soll in Ruhe aufgebaut werden

In den sozialen Medien erklären die Eagles in einem ersten Statement kurz und knapp zum Start in der Bezirksliga: „Für euch hätten wir uns eine andere Liga gewünscht. Aber die Bezirksliga gibt uns die Möglichkeit, den Verein mit Ruhe aufzubauen, Strukturen zu schaffen und den Nachwuchs in den Mittelpunkt zu stellen. Darauf richten wir jetzt unseren Fokus. Gerade jetzt brauchen wir euren Rückhalt mehr denn je. Erfolg zeigt sich nicht nur in guten Zeiten, sondern vor allem darin, wie man mit Rückschlägen umgeht. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen und unseren Verein mit Leidenschaft, Zusammenhalt und Stolz in die Zukunft führen.“

Informationen zu Spielern des zukünftigen Bezirksligakaders und Sponsoren will man in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Man darf gespannt sein, ob die in den letzten Jahrzehnten ohnehin leidgeprüften Essener Fans diesen Weg überhaupt mitgehen werden. Die ersten Kommentare in den sozialen Netzwerken beinhalten die zu erwartende Häme, aber auch Skepsis und Zuversicht.

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