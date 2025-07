EA Schongau verlÃ¤ngert mit Lucas Spindler und Luis Hegner

Schongau. (PM Mammuts) Die EA Schongau freut sich, die Vertragsverlängerungen mit den Spielern Lucas Spindler und Luis Hegner bekannt geben zu dürfen.

Beide Athleten werden auch in der kommenden Saison 2025/26 für die Mammuts auflaufen.

Sowohl Spindler als auch Hegner haben in der zurückliegenden Spielzeit mit konstant starken Leistungen überzeugt und sich als wichtige Bestandteile des Teams etabliert. Die sportliche Leitung der EA Schongau sieht in der Verlängerung der Verträge einen bedeutenden Schritt zur weiteren Stabilisierung und Entwicklung des Kaders.

„Wir freuen uns sehr, dass sich sowohl Lucas als auch Luis dazu entschieden haben, ihren Weg bei den Mammuts fortzusetzen. Beide haben in der vergangenen Saison eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig sie für unser Spiel sind – auf dem Eis ebenso wie in der Kabine“, so die sportliche Leitung.

Mit der Weiterverpflichtung dieser beiden Spieler setzen die EA Schongau Mammuts ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität und Teamzusammenhalt. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen bereits, und mit Spindler und Hegner bleibt ein wichtiger Teil des sportlichen Fundaments bestehen.

