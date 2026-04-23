Dynamischer Scorer erster Neuzugang der Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz verstärken ihre Offensive mit dem US-amerikanischen Stürmer Trenton Bliss.

Der 28-Jährige wechselt zur neuen Saison aus Norwegen an die Untere Donaulände.

Die sportliche Führung der Stahlstädter ist bei der Verjüngung des Kaders für die kommende Meisterschaft in der win2day ICE Hockey League am Importsektor erstmals fündig geworden. Mit dem 28-jährigen Stürmer Trenton Bliss verpflichten die Oberösterreicher einen flinken Punktegaranten. Für den US-Amerikaner ist die Stahlstadt nach einem erfolgreichen Premierenjahr in Norwegen die zweite Station in Europa. In der abgelaufenen Spielzeit lief der Angreifer erstmals außerhalb seiner Heimat auf und spielte für die Stavanger Oilers in der Eliteserien. Beim Top-Team verbuchte der Linksschütze nach dem Grunddurchgang 33 Punkte (13 Tore) und hatte damit großen Anteil am vierten Zwischenrang. Führte er das Secondary Scoring in der ersten Meisterschaftsphase vorwiegend als Center der dritten Linie an, blühte er in den Playoffs auch am Flügel in den Top 6 auf. Mit vier Treffern und drei Vorlagen war er drittbester Scorer seiner Mannschaft in der Postseason, konnte das Aus im Halbfinale gegen den späteren Champion Storhamar jedoch nicht verhindern.

Hard Facts:

Name: Trenton Bliss

Position: C / LW

Rückennummer: 72

Nationalität: USA

Alter: 28

Geburtstag: 16.03.1998

Größe: 185 cm

Gewicht: 88kg

Schusshand: Links

Vor seinem Wechsel nach Europa machte Bliss auch in seiner Heimat auf sich aufmerksam und zählte über Jahre mit fast einem Punkt pro Spiel zu den konstantesten Scorern in der East Coast Hockey League. In 158 Spielen für die Toledo Walleye war der Neo-Linzer an insgesamt 154 Treffern direkt beteiligt und erzielte davon 58 selbst. In drei aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen konnte er diese Werte sogar nochmals übertreffen und verbuchte in 43 Einsätzen 45 Punkte (17 Tore). 2024/25 führte er seine Mannschaft mit überragenden 22 Punkten (9 Treffer) in 19 Spielen bis ins Finale um den Kelly Cup. Seinen Torriecher stellte er zudem in 39 Spielen in der zweithöchsten Spielklasse, der American Hockey League, bei den Grand Rapids Griffins und den Chicago Wolves unter Beweis.

Zur Saison 2026/27 wechselt Trenton Bliss in die Stahlstadt und wird künftig mit der Rückennummer 72 für die Steinbach Black Wings Linz auflaufen.

Trenton Bliss „Es war für Linz eine enttäuschende Saison, daher bin ich sehr motiviert, nun ein Teil davon zu sein und dabei zu helfen, den Erfolg zurückzuholen. Wie eng die österreichische Liga ist, sieht man aktuell im Finale und auch nächste Saison wird es vom ersten Puckdrop an ein langer Weg. In allen Gesprächen, die ich geführt habe, war mir sofort klar, dass für diese Organisation das Wohl der Spieler und der Fans an oberster Stelle steht. Auch über Phil und das Trainerteam gibt es ausschließlich positives Feedback, weshalb die Entscheidung für mich schnell feststand. Ich sehe mich als Two-Way-Spieler, egal, wo mich der Trainer braucht, ob in der Mitte oder am Flügel. Natürlich macht es Spaß, Tore zu schießen und meine Mitspieler im Angriff zu unterstützen, aber ich sehe meine Stärken ebenso im defensiven Spiel. Es ist mein fünftes Jahr als Profi, und diese Erfahrung möchte ich auch in der Kabine einbringen. Ich bin kein lauter Charakter, aber ich scheue mich nicht, Dinge direkt anzusprechen, wenn es darauf ankommt.“

Head Coach Philipp Lukas „Trenton hat uns mit seiner Arbeitseinstellung und seinem Charakter schnell überzeugt und er bringt die perfekten Voraussetzungen mit. Er ist ein verlässlicher Scorer, der nach einem harten Jahr in Norwegen immer noch Potenzial nach oben hat. Zudem ist er mit 28 Jahren im besten Alter, schnell und auch stark im Spiel gegen die Scheibe. Wir sind überzeugt, dass er sehr gut zu unserer Spielweise passt, und freuen uns, dass er sofort Feuer und Flamme für die Black Wings war.“