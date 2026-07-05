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Dylan Wells neuer Rückhalt im Linzer Tor

5. Juli 20262 Mins read42
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Dylan Wells - © Andy Devlin/NHLI via Getty Images
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Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz besetzen ihre Schlüsselposition im Tor mit Dylan Wells.

Der 28-jährige Kanadier wechselt als Vizemeister der East Coast Hockey League erstmals nach Europa.

Die umfangreichen Kaderplanungen der Oberösterreicher für die kommende Saison in der win2day ICE Hockey League stehen kurz vor dem Abschluss. Mit Dylan Wells verpflichten die Stahlstädter einen neuen Rückhalt zwischen den Pfosten. Der 28-Jährige übersiedelt zur kommenden Spielzeit erstmals nach Europa und kommt direkt aus einem emotionalen Playoff-Run in der East Coast Hockey League. Mit den Kansas City Mavericks, dem Farmteam der NHL-Organisation aus Seattle, schrammte Wells Anfang Juni nur hauchdünn am Gewinn des Kelly Cups vorbei. Mit neun Siegen, einer Fangquote von 92,8 Prozent und einem Gegentorschnitt von lediglich 1,85 hatte er großen Anteil am souveränen Durchmarsch seiner Mannschaft bis ins Finale. Dort musste der Schlussmann, der sich die Einsätze während der gesamten Saison gleichmäßig mit seinem besten Freund teilte, schließlich den Florida Everblades beim Titelgewinn zusehen.

Das bisherige Highlight seiner Karriere bleibt damit vorerst sein Einsatz in der besten Liga der Welt für die Chicago Blackhawks. Auch dort wusste Wells 2023 zu überzeugen und erreichte eine Fangquote von 92,3 Prozent. Nachdem er 2016 in der siebten Runde von den Edmonton Oilers gedraftet worden war, pendelte Wells über weite Strecken seiner Laufbahn zwischen der zweit- und drittstärksten Spielklasse Nordamerikas. In insgesamt 82 Einsätzen in der AHL sowie 151 Partien in der ECHL konnte er jeweils eine positive Siegesbilanz vorweisen. Darüber hinaus steigerte sich der Kanadier in den Playoffs regelmäßig und zeigte seine stärksten Leistungen stets in der entscheidenden Phase der Saison.

Zur Saison 2026/27 wird Dylan Wells mit der Rückennummer 70 den Kasten der Steinbach Black Wings Linz hüten. Gemeinsam mit Eigenbau-Hoffnung Martin Reder bildet der Neuzugang das Torhüterduo der Oberösterreicher. Ergänzt wird das Goalie-Trio durch zahlreiche Talente aus der Black Wings Eishockeyakademie Oberösterreich.

Hard Facts:
Name: Dylan Wells
Position: Torhüter
Rückennummer: 70
Nationalität: Kanada
Alter: 28 Jahre
Geburtstag: 03.01.1998
Größe: 188 cm
Gewicht: 91 kg
Schusshand: links
Letzter Verein: Kansas City Mavericks

Stimmen

Dylan Wells: Mein erstes Jahr in Europa wird aufregend, und ich freue mich sehr, nach Linz zu kommen. Mein Sommer ist nach den langen Playoffs etwas kurz, dafür bin ich nach dem bitteren Ende im Finale noch motivierter. Die neue Mannschaft sieht sehr vielversprechend aus, und ich werde jeden Tag alles geben, um ein sicherer Rückhalt für sie zu sein. Über die Stadt, die Organisation und vor allem die Fans gibt es nur überragende Rückmeldungen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!

Goalie Coach Jürgen Penker: Dylan war von allen Kandidaten schnell unser Favorit. Sein Stil, wie er das Tor abdeckt, gefällt uns und hat uns überzeugt. Dazu ist er in einem sehr guten Alter, in dem er sich noch weiterentwickeln möchte und jeden Tag besser werden will. Gleichzeitig bringt er viel Erfahrung aus Nordamerika mit. Sein Charakter passt perfekt zu uns, und wir sind uns sicher, dass er unsere jungen Torleute sehr gut ergänzen und führen wird.“

Kader Saison 2026/27 (Stand 5. Juli 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler, Paul Eder

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott, Stefan Gaffal

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne, Brady Shaw, Philipp Wimmer, Dylan Wells

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dylan Wells @ Elite Prospects

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