Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Dylan Plouffe verlÃ¤sst die Starbulls
Starbulls RosenheimTransfers

Dylan Plouffe verlÃ¤sst die Starbulls

28. November 20251 Mins read21
Share
Dylan Plouffe - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und Dylan Plouffe haben sich darauf verstÃ¤ndigt, den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulÃ¶sen.

Dylan Plouffe ist mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, seinen Vertrag zu beenden, um innerhalb der DEL2 eine neue Herausforderung beim EV Landshut anzunehmen.

Nach intensiven und konstruktiven GesprÃ¤chen sowie unter BerÃ¼cksichtigung der aktuellen sportlichen Situation â€“ insbesondere in der Defensive â€“ sind die Starbulls diesem
Wunsch nachgekommen.

Die VertragsauflÃ¶sung erfolgt somit im gegenseitigen Einvernehmen.

Die Starbulls danken Dylan fÃ¼r seinen Einsatz im Trikot der Starbulls Rosenheim und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r seine sportliche und persÃ¶nliche Zukunft alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

595
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Larsson bis 2028 bei den Lakers!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC Fribourg-GotteronTransfers

Fribourg-GottÃ©ron verpflichtet einen siebten AuslÃ¤nder

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG gibt die Verpflichtung von Kyle...

By28. November 2025
SC Rapperswil Jona LakersTransfers

Larsson bis 2028 bei den Lakers!

Rapperswil. (PM Lakers) Jacob Larsson bleibt beim SCRJ. Der schwedische Verteidiger hat...

By28. November 2025
Eispiraten CrimmitschauTransfers

Maxim TrÃ©panier wird ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre fÃ¼nfte Importstelle besetzt und...

By28. November 2025
EC PeitingLausitzer FÃ¼chseTransfers

Pascal Seidel erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz fÃ¼r den EC Peiting

WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse statten ihren TorhÃ¼ter Pascal Seidel mit...

By28. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten