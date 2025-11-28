Dylan Plouffe verlÃ¤sst die Starbulls

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und Dylan Plouffe haben sich darauf verstÃ¤ndigt, den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulÃ¶sen.

Dylan Plouffe ist mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, seinen Vertrag zu beenden, um innerhalb der DEL2 eine neue Herausforderung beim EV Landshut anzunehmen.

Nach intensiven und konstruktiven GesprÃ¤chen sowie unter BerÃ¼cksichtigung der aktuellen sportlichen Situation â€“ insbesondere in der Defensive â€“ sind die Starbulls diesem

Wunsch nachgekommen.

Die VertragsauflÃ¶sung erfolgt somit im gegenseitigen Einvernehmen.

Die Starbulls danken Dylan fÃ¼r seinen Einsatz im Trikot der Starbulls Rosenheim und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r seine sportliche und persÃ¶nliche Zukunft alles Gute.

