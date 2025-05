Dylan Di Perna verlÃ¤ngert in Bozen zum sechsten Mal in Folge

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem Verteidiger der italienischen Nationalmannschaft, Dylan Di Perna, auch für die Saison 2025/26 verlängert wurde.

Es ist die sechste aufeinanderfolgende Saison im weiß-roten Trikot für den 29-Jährigen, der 2020 in die Südtiroler Landeshauptstadt kam. Die Nummer 90 ist somit aktuell der dienstälteste aktive Verteidiger der Foxes mit den meisten Einsätzen – stolze 270 Spiele.

Di Perna, der in den letzten sechs ICEHL-Saisonen 5 Tore und 39 Assists erzielt hat, kommt aus seinen zwei punktbesten Saisons (jeweils 12 Punkte). Vor wenigen Wochen nahm er mit der italienischen Nationalmannschaft an seiner zweiten Weltmeisterschaft teil – seiner ersten in der Division I Gruppe A – und gewann dabei die Silbermedaille, was den Aufstieg in die Top Division bedeutete.

„Nach fünf Saisonen in Bozen und der Aussicht auf eine sechste kann ich sagen, dass ich mich hier wie zu Hause fühle“, erklärt der erste Baustein der Verteidigung für den HCB 2025/26. „Es ist jedes Mal ein besonderes Gefühl, das Eis der Sparkasse Arena zu betreten, und eine große Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen – vor allem, da wir es nächstes Jahr auch in der Champions Hockey League verteidigen werden. Es wird eine herausfordernde Saison, zumal ich glaube, dass das Niveau der Liga angesichts des bisherigen Transfermarkts weiter steigen wird. Der Kampf um die Top Six wird noch härter, aber wir wissen, dass wir das Zeug dazu haben, wieder eine Schlüsselrolle zu spielen.“

Karriere

Di Perna begann 2012 in der OHL bei den Kitchener Rangers, mit denen er 293 Spiele absolvierte und 86 Punkte erzielte. 2017 wechselte er in die kanadische Universitätsliga USports, wo er in drei Saisonen für die Saint Mary’s University 55 Punkte in 109 Spielen verbuchte. Die Scouts der Foxes wurden auf ihn aufmerksam und holten den Verteidiger zurück in sein Ursprungsland. Seit 2020 trägt er das Trikot des HCB, das er nur kurzzeitig für 23 Spiele in der Saison 2021/22 ablegte, als er an die Rittner Buam ausgeliehen wurde.

