Dusan Frosch bleibt Cheftrainer beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Auf eine beeindruckende Vita mit über 700 Spielen in den beiden höchsten Ligen in Deutschland kann Dusan Frosch zurückblicken.

Nachdem er seine Spielerlaufbahn 2022 beim TEV Miesbach beendet hatte, wechselte Dusan Frosch, der am Donnerstag 44 Jahre alt wird, sofort auf die Trainerbank und übernahm seine ersten Mannschaften im Nachwuchsbereich des TEV. Dabei war er überaus erfolgreich und verpasste zweimal in Folge denkbar knapp die Meisterschaft und den Aufstieg mit der U20-Mannschaft.

Als es beim TEV in der Bayernliga im vergangenen Dezember holprig lief und Zdenek Travnicek interimsmäßig vom Sportlichen Leiter Peter Kathan abgelöst wurde, übernahm Anfang Januar Dusan Frosch die Geschicke beim TEV und stabilisierte sofort die Abwehr der Kreisstädter. In der Folge hatte der TEV mit einer großen Verletzungsmisere zu kämpfen, was Frosch nutzte, um zahlreiche Nachwuchsspieler an den Seniorenbereich heranzuführen. Letztendlich schaffte der TEV am letzten Spieltag noch die direkte Playoffqualifikation.

Dort besiegte man den starken Aufsteiger EHC Waldkraiburg mit 4:2 und schaffte erneut den Einzug in die Top 4 der Bayernliga.

Im Halbfinale traf man auf den späteren Meister aus Erding, wo man in keinem Spiel chancenlos war und man den Favoriten mit etwas mehr Glück und weniger Verletzungspech durchaus, das ein oder andere Mal, hätte ärgern können.

Nun richtet sich der Blick nach vorne und Dusan Frosch startet in seine erste komplette Saison als Trainer im Seniorenbereich, wo früh die Grundlage zum Erfolg gelegt werden soll. In der vergangenen Saison gewann Dusan Frosch zehn seiner 17 Spiele hinter der Bande und seine U20-Mannschaft wurde zudem erst kürzlich als beste Mannschaft im Landkreis Miesbach vom Miesbacher Merkur geehrt. Neben seiner Tätigkeit als Cheftrainer der Bayernliga Mannschaft wird Frosch auch die U15-Mannschaft des TEV Miesbach’s betreuen, wo er bei Terminüberschneidungen von einem Co-Trainer unterstützt wird.

Dusan Frosch blickt auf die vergangene Saison zurück und gibt einen Ausblick auf den Sommer: „Die Saison lief gut, wir haben die Playoffs erreicht. Leider haben wir gegen Erding kein Spiel gewonnen, aber das Positive ist, dass wir wieder unter den Top 4 der Bayernliga waren. Mit dem Sommertraining starten wir Ende Mai. Wir werden komplex arbeiten.

Ich freue mich schon sehr auf die neue Saison.“

Der TEV wünscht Dusan alles Gute für die neue Saison und freut sich, früh Klarheit auf der wichtigen Trainerposition zu haben.

