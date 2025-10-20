Durchwachsenes Wochenende für den Starbulls-Nachwuchs – Jüngere Teams glänzen mit Torlaune“

Rosenheim. (PM Starbulls Nachwchs) Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim.

Während die älteren Teams knappe Niederlagen hinnehmen mussten, überzeugten vor allem die jüngeren Altersklassen mit starker Offensive und großem Einsatzwillen.

U20: Gute Leistung, aber Punkte bleiben aus

Für die U20 stand am Samstag das erste Spiel der Qualifikationsrunde 1 auf dem Programm. Beim AEV Augsburg zeigten die Starbulls über weite Strecken eine konzentrierte und disziplinierte Leistung, mussten sich jedoch im letzten Drittel geschlagen geben. Nach einer spannenden Partie lautete der Endstand 4:2 für die Gastgeber. Trotz der Niederlage konnte das Team wichtige Erfahrungen sammeln und will in den kommenden Spielen an die gute spielerische Linie anknüpfen.

Das Spiel der Junioren im Detail:

18.10.2025 – Augsburger EV – Starbulls Rosenheim 4:2 (0:1/2:1/2:0)

Spielverlauf: 00:58 0:1 Mayer (Mühlfenzl, Fabera), 23:07 1:1 Zyla (Pellizzari), 26:40 Liebs (Oberth), 35:46 2:2 Wieczorek, 57:47 3:2 Zyla (Glaznieks, WIdowitz), 58:41 4:2 Helmle (Keller)

U17: Niederlage zum Rundenabschluss

Auch die U17 konnte ihr letztes Saisonspiel in der Division 1 Gruppe Süd nicht erfolgreich gestalten. Im Derby gegen den EV Landshut unterlag das Team mit 2:5. Dennoch zeigte die Mannschaft über weite Phasen Einsatzbereitschaft und Kampfgeist, auch wenn am Ende das nötige Quäntchen Glück fehlte.

Das Spiel der Jugend im Detail:

18.10.2025 – Starbulls Rosenheim – EV Landshut 2:5 (0:4/1:1/1:0)

Spielverlauf: 02:40 0:1 Riedel (Hith, Haak), 04:26 0:2 Dietzinger (Feistl, Bösch), 16:39 0:4 Dietzinger (Bösch, Haak), 20:58 0:5 Bösch (Haak, Dietzinger), 33:47 1:5 Schwabl (Guggenguber), 45:37 2:5 Mühlfenzl

U13A und U13B: Licht und Schatten

Für die U13A setzte es beim Deggendorfer SC eine deutliche 0:9-Niederlage. Das Team kämpfte bis zum Schluss, musste sich aber einer starken Deggendorfer Mannschaft geschlagen geben.

Besser lief es für die U13B, die auswärts in Kufstein einen überzeugenden 3:13-Sieg einfuhr. Besonders im zweiten Drittel zeigten die jungen Starbulls tollen Kombinationshockey und Spielfreude pur.

U11A und U11C: Tore am laufenden Band

Ein echtes Offensivspektakel bot die U11A-Mannschaft am Samstag in den beiden Begegnungen gegen Ottobrunn. Nach einer 19:25-Niederlage im ersten Spiel drehte das Team auf und gewann den zweiten Abschnitt deutlich mit 41:12. Eine beeindruckende Reaktion, die den großen Willen der Mannschaft unterstreicht.

Die U11C-Mannschaft setzte noch einen drauf und feierte einen fulminanten 51:1-Sieg, der die hervorragende Entwicklung der jüngsten Starbulls widerspiegelt.

Trotz einiger Rückschläge zeigte der Starbulls-Nachwuchs am Wochenende viel Einsatz, Teamgeist und Leidenschaft. Besonders die U11-Teams sorgten mit ihren torreichen Auftritten für strahlende Gesichter im Rosenheimer Nachwuchsbereich.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!