„Durch diese FÃ¶rderlizenz bekommt Kilian seine Eiszeit“ – Kilian KÃ¼hnhauser wechselt mit FÃ¶rderlizenz zum EC Peiting

Rosenheim. (PM Starbulls) Kilian Kühnhauser ist künftig mittels Förderlizenz für den EC Peiting in der Oberliga spielberechtigt.

Aufgrund des hohen Wettbewerbs in der Defensive der Starbulls Rosenheim bietet ihm die Förderlizenz in Peiting die optimale Chance zur Weiterentwicklung. Der 19-jährige Linksschütze hatte schon zum Start der laufenden DEL2 Saison mit einer Verletzung zu kämpfen. Dadurch stieß er auch später zur Mannschaft und damit auch in die Vorbereitung.

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, über die Förderlizenz von Kühnhauser: „Kilian hat in diesem Herbst eine schwere Zeit hinter sich. Durch seine erneute Erkrankung in der laufenden Saison ist schwierig jetzt für ihn, wieder Anschluss zu finden. Durch diese Förderlizenz bekommt Kilian seine Eiszeit und kann so den Anschluss und seinen Spielrhythmus im Männerhockey finden.“

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Kilian bereits beim morgigen Spiel des EC Peiting gegen den SC Riessersee mit dabei sein.

