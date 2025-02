Dukes Hessenliga-Team bekommt neuen Coach: Andrej Jaufmann Ã¼bernimmt

Darmstadt. (PM Dukes) Große Neuigkeiten aus dem Hause der Dukes: Ab sofort wird das Herrenliga-Team von Andrej Jaufmann trainiert.

Jaufmann, der bislang als Trainer für den Nachwuchs der Dukes tätig war, bringt eine Fülle an Erfahrung und Erfolg sowohl als Spieler als auch als Trainer mit. Aufgewachsen und das Eishockey erlernt hat Jaufmann in Nowosibirsk, von dort kam er über den damaligen russischen Zweitligisten Avangard Omsk zum Zweitligisten EC Ratingen, mit dem er 1992 den Aufstieg in die Bundesliga feierte. Zwei Jahre später stieg er mit den Löwen Frankfurt in die DEL auf. Über die Stationen Heilbronner EC, GEC Nordhorn, SC Bietigheim-Bissingen und EV Ravensburg kam er zu den Stuttgart Wizards, bei denen er seine Spielerkarriere 2004 beendete. Jaufmann bestritt 42 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und 248 Spiele in der 2. Liga.

Als Trainer war Jaufmann Headcoach der Young Lions, anschließend führte er die neu gegründeten Löwen Frankfurt von der Regionalliga in die Oberliga. Nach drei Jahren bei Barys Astana, Normad Astana und Sibirskie Snaipery Nowosibirsk in seiner russischen Heimat kehrte er 2017 zurück nach Deutschland und coachte die U19 der Heilbronner Falken und die U19 des Mannheimer ERC, danach war er Headcoach der Lauterbacher Luchse. Bei den Dukes war Jaufmann bisher als Nachwuchstrainer tätig.

Seine internationale Erfahrung und sein Engagement für die Entwicklung junger Talente machen ihn zur idealen Wahl, um das Herrenliga-Team in die nächste Phase zu führen.

„Andrej genießt einen großen Rückhalt in unserem Hessenliga-Team. Darüber hinaus ist er sehr zuverlässig, mitunter auch einer der Gründe, dass wir ihn auch in unseren Camps eingesetzt haben,“ sagte Dr. Vittoratos, der 1. Vorsitzende des Eissportclubs Darmstadt.

„Wir freuen uns auf einen spannenden Saisonabschluss unter der Leitung von Andrej Jaufmann und sind überzeugt, dass er das Team gut führen wird.“

