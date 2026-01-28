Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Duisburg treibt Neubau der Eissporthalle voran â€“ ÃœbergangslÃ¶sung ab 2026 geplant

28. Januar 2026
Die Eissporthalle Duisburg - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Duisburg. (PM Stadt Duisburg) Der Sportpark Duisburg ist das HerzstÃ¼ck der Sportstadt Duisburg.

Damit dort auch der Eissport kÃ¼nftig weiterhin eine starke Rolle spielt, entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss des Rates am Donnerstag, 29. Januar, mittels Eilbeschluss Ã¼ber den Neubau einer modernen Eissporthalle. Hintergrund ist, dass die bestehende Halle aus dem Jahr 1971 aufgrund ihres baulichen Zustandes nur noch bis zum Ende der Saison 2025/2026 genutzt werden kann.

Die neue Eissporthalle soll kÃ¼nftig am bisherigen Standort zwei EisflÃ¤chen umfassen. Darunter eine mit einer TribÃ¼ne, auf der 2.500 Zuschauer Platz finden. Die zweite ist eine TrainingsflÃ¤che. Damit reagiert die Stadt auch auf die hohen Bedarfe im Schul-, Breiten- und Vereinssport. Bislang kÃ¶nnen drei bis vier Schulklassen tÃ¤glich Eislaufen â€“ kÃ¼nftig kÃ¶nnten bis zu acht Klassen Schlittschuh fahren.

Auch der Freizeiteislauf, der aktuell rund 30.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr lockt, kÃ¶nnte dank der KapazitÃ¤tserweiterung bis zu 120.000 Personen jÃ¤hrlich anziehen. FÃ¼r Vereine wie die FÃ¼chse Duisburg gÃ¤be es zudem deutlich bessere Trainings- und EntwicklungsmÃ¶glichkeiten.

â€žDer Eissport ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sportstadt. Wir wollen ihn nicht nur sichern, sondern zukunftsfÃ¤hig machen. Eine moderne Eishalle mit zwei EisflÃ¤chen stÃ¤rkt den Schul-, Vereins- und Freizeitsportâ€œ, betont OberbÃ¼rgermeister SÃ¶ren Link.

WÃ¤hrend der rund zweieinhalbjÃ¤hrigen Bauzeit ist eine temporÃ¤re Eishalle im direkten Umfeld auf der Bezirkssportanlage Wedau I vorgesehen. Sie soll rechtzeitig zur Saison 2026/2027 in Betrieb gehen und ermÃ¶glicht Vereinen, Schulen und Freizeitsportlern einen nahtlosen Ãœbergang.

Mit dem Neubau setzt Duisburg zudem auf moderne, nachhaltige Technik: Die neue Halle soll COâ‚‚-neutral betrieben werden, unter anderem durch Photovoltaik auf dem Dach und die Nutzung der AbwÃ¤rme fÃ¼r das benachbarte Schwimmstadion.

Ziel ist es, die neue Eissporthalle zur Saison 2029/2030 zu erÃ¶ffnen.

