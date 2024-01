DÃ¼sseldorfs U20 DNL-Neucoach Eduard Lewandowski: â€žAuch fÃ¼r mich ist es ein Lernprozessâ€œ

Düsseldorf. (MR) Mit Eduard Lewandowski steht seit Sommer 2023 ein neuer Trainer hinter der Bande der U20 Mannschaft der Düsseldorfer EG. Damit betritt der...

Düsseldorf. (MR) Mit Eduard Lewandowski steht seit Sommer 2023 ein neuer Trainer hinter der Bande der U20 Mannschaft der Düsseldorfer EG.

Damit betritt der ehemalige Nationalspieler Neuland im deutschen Eishockey, hat er doch bis zur letzten Saison noch in der DEL2 bei den Krefeld Pinguinen gespielt.

Der gebürtige Russe kann auf 25 Jahre Profieishockey zurückblicken, u.a. in der DEL und KHL sowie Weltmeisterschaften, All Star Games und Olympische Winterspiele. Diese weitreichenden Erfahrungen, die er als Spieler gesammelt hat, möchte er jetzt an den Nachwuchs weitergeben.

Mit 43 Jahren ist er noch ein vergleichsweise junger Trainer, der auf dieser Seite der Bande auch täglich dazulernt. Lewandowski kann sich aber auch gut in die jungen Erwachsenen hineindenken, die mit Schule bzw. Ausbildung und Training unter professionellen Bedingungen ein strammes Tagespensum haben. Auch wenn er nach eigenen Angaben sportlich selten ganz zufrieden ist, freut er sich aber, dass die Jungs lernen wollen und alle gut mitziehen.

Im Anschluss an das zweite Spiel des DNL Spieltages gegen die Kölner Junghaie sprachen wir mit dem Trainer über die aktuelle Saison.