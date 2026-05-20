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Düsseldorfs neuer Torwart möchte mit den Fans etwas Besonderes erleben

20. Mai 20262 Mins read56
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Jonas Langmann - © Starbulls Media (Schirmer/Lion)
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Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Torhüter verpflichtet.

Jonas Langmann wechselt vom Liga-Konkurrenten EV Landshut zu den Rot-Gelben. Der Goalie bringt die Erfahrung von zwölf Jahren DEL2 mit insgesamt 511 Spielen und drei Meisterschaften mit an den Rhein. Außerdem kommt er auf 30 Einsätze in der DEL. Zuletzt hatte 34-Jährige in der Hauptrunde eine Fangquote von 90,7 %.

DEG-Sportdirektor Rich Chernomaz: „Jonas Langmann ist ein etablierter Torwart in der DEL2, der in dieser Liga bereits Titel gewonnen hat. Er verfügt über viel Erfahrung und kann konstant auf hohem Niveau spielen. Mit dem Torhüter-Trio Niklas Lunemann, Leon Hümer und jetzt Jonas Langmann sind wir für die kommende Saison auf dieser Position gut aufgestellt!“

Jonas Langmann: „Ich freue mich darauf, ab sofort Teil dieses Teams zu sein. Über die DEG und die Stadt Düsseldorf habe ich nur Gutes gehört. Besonders freue ich mich darauf, mit den beiden anderen Torhütern zusammenzuarbeiten und meine langjährige Erfahrung einzubringen, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Auch kann ich es kaum erwarten, die Fans kennenzulernen und zusammen mit ihnen etwas Besonderes zu erleben.“

Über Jonas Langmann
Der neue DEG-Keeper wurde am 22. Dezember 1991 im bayerischen Bad Kissingen geboren. In seiner Jugend spielte er beim Schwenninger ERC in der U16 und für den Iserlohner EC in der U18. Sein erstes Profispiel absolvierte der damals 18-Jährige 2009/10 für die Iserlohn Roosters in der DEL. Im Jahr darauf spielte er in zwei Saisons 21 Erstligaspiele für die Hannover Scorpions mit Fangquoten von 89,9 % und 91,6 %. Außerdem kam er in dieser Zeit bei den Saale Bulls Halle (Oberliga), den Hannover Indians (DEL2) und den Hamburg Freezers (DEL) zum Einsatz, bevor 2013 seine lange DEL2-Karriere in Bremerhaven begann. Nach zwei Jahren im Norden mit einer Meisterschaft und dem Aufstieg in die DEL wechselte er für drei Spielzeiten nach Ravensburg und etablierte sich dort als Nummer-1-Torwart. 2019 gewann seine Mannschaft die DEL2-Meisterschaft, und er wurde zum wertvollsten Spieler der DEL2-Playoffs gekürt. Nachdem er daraufhin eine Saison für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL auflief, kehrte er für drei Jahre nach Ravensburg zurück und hielt seine Fangquoten stets über 89 %. Nachdem er mit Ravensburg 2023 erneut DEL2-Meister wurde, unterschrieb er im gleichen Jahr in Landshut. Nun also der Wechsel zur DEG.

Jonas Langmann ist 193 cm groß und 85 kg schwer. In Düsseldorf bekommt er die Rückennummer 34.

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