DÃ¼sseldorfer EG zwingt Adler Mannheim beim 4:5 in die VerlÃ¤ngerung

Düsseldorf. (MR) Der Trainer der Gäste, Dallas Eakins bescheinigte der DEG am Ende ein kämpferisches und leidenschaftliches Spiel, allein am Ende sprang für die DEG nur ein einziger Punkt heraus.

Die Düsseldorfer EG deutlich verbessert konnte sich gegen den Favoriten bereits im Startabschnitt die eine oder andere größere Chance erarbeiten, auch wenn Mannheim schneller und besser vor das Tor kam. Auf Seiten der Gäste stand mit Alexis Gravel ein neuer Keeper im Gehäuse und dieser war im Startabschnitt nicht zu überwinden, während es vor Haukeland doch mehrmals brannte. Aber man konnte letztlich doch immer noch das Spielgerät neben den Kasten wegräumen. Auch das Powerplay sah bei den Adlern vielversprechender aus. Zur Drittelpause war jedoch noch kein Treffer gefallen.

Kurioses, turbulentes Mitteldrittel

Zunächst starteten die Hausherren früh mit dem Treffer – Gogulla hielt die Kelle rein und drückte die Scheibe um den Pfosten (22.). Nach einer größeren Rangelei vor dem Gästetor bekam die DEG eine Überzahl, und hier hatte Mannheims Bennett mit seinem Konter eine Megachance, er verlor aber kurz vor dem Tor die Scheibe. Jetzt ging es mit viel Tempo hin und her. Zur Spielmitte konnten die Quadratestädter in Überzahl den Ausgleich erzielen. Doch damit nicht genug, Gawanke legte gleich den zweiten Treffer nach, 40 Sekunden nach dem Ausgleich. Doch jetzt kamen turbulente Minuten mit kuriosen Toren. In der 36. Spielminute machte die DEG Druck, konnte aber nach Akdags Schuss gleich drei Rebounds nicht unterbringen. Gegenüber traf auch Cicek nicht. Dann wieder vor Gravel – nach verpasstem Tip in ging die Scheibe zu Gaudet, der sie in die Maschen zimmerte (37.). Tor angezeigt. Aber die Unparteiischen gingen zum Video? Die Aufklärung folgte kurz darauf: man hatte den vorherigen Schuss von Akdag angeschaut und festgestellt, dass dieser bereits die Linie überquert hatte. Also gab es wieder 75 Sekunden auf die Uhr. Plachta stoppte Blank unfair und musste in die Kühlbox. Kühnhackl konnte befreien und einen Konter laufen, seinen eigenen Rebound brachte er im Tor unter – 37. 3:2 Führung für die Adler. Doch auch auf der anderen Seite fiel noch in dieser Überzahl ein Treffer: der Goalie konnte den Schuss nicht festhalten, Rymsha wollte schnell die freie Scheibe einschieben, der Goalie hatte etwas dagegen – und schob sich die Scheibe selbst rein. So ging es unentschieden zum zweiten Pausentee.

Das gleiche Bild zeigte sich im dritten Durchgang. Nach Icing Mannheim nutzte die DEG das offensive Bully nicht, statt dessen legte Gawanke mit dem Strahl von der Blauen erneut für die Adler vor (47.). Die Kurpfälzer versuchten jetzt, den Sack zuzumachen, doch ein Monstersave von Haukeland (48.) verhindert den Einschlag. Eine Scheibe bleibt hinter, unter Haukeland auf der Linie liegen, und Postma schafft ihn im zweiten Versuch in eine ungefährlichere Zone. Es lief bereits die Schlussphase, als Düsseldorf nochmals in Unterzahl geriet. Es wurde wieder viel geblockt. Schließlich lief Rymsha einen Konter zusammen mit Gogulla, der den Querpass ins freie lange Eck brachte (59.). Die Halle stand Kopf und bebte. Man brachte das 4:4 Unentschieden über die Zeit. In der Verlängerung ging es hin und her, und Esposito schließlich konnte für seine Farben den Zusatzpunkt erzielen.

Wenn man noch in der ersten Saisonhälfte wäre, könnte man sagen „Darauf kann man aufbauen“; jetzt aber in der Endphase der Saison, wo die DEG jeden Punkt braucht, ist der eine zwar besser als keiner, aber für eine Aufholjagd müssen wieder Siege in regulärer Spielzeit her!

Trainerstimmen zum Spiel









Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 8 Ryan McKiernan, 7 Sinan Akdag – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 3 Alec McCrea, 67 Bernhard Ebner – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 18 Laurin Braun; 81 Torsten Ankert – 92 Jakub Borzecki, 42 Luis Üffing, 72 Bennet Roßmy

MAN – 1 Alexis Gravel – 9 Nick Cicek, 9 Leon Gawanke – 34 Tom Kühnhackl, 74 Ryan MacInnis, 71 Daniel Fischbuch; 23 Jyrki Jokipakka, 7 John Gilmour – 22 Matthias Plachta, 65 Marc Michaelis, 8 Austin Ortega; 49 Lukas Kälble, 37 Zac Leslie – 21 Kris Bennett, 19 Luke Esposito, 14 Jordan Szwarz; 86 Maximilian Heim, 13 Stefan Loibl, 27 Yannick Proske

Die Tore erzielten:

1:1 (21:06) Gogulla (Blank)

1:1 (30:37) Szwarz (Ortega, Plachta) PP1

1:2 (31:16) Gawanke (Loibl, Leslie)

2:2 (35:16) Akdag (Angle, Richards)

2:3 (36:42) Kühnhackl SH1

3:3 (37:05) Rymsha (Blank, Postma) PP1

3:4 (46:06) Gawank (Cicek, Proske)

4:4 (58:28) Gogulla (Rymsha, McCrea) SH1

4:5 (64:08) Esposito (Bennett)

Schiedsrichter: 15 Christopher Schadewaldt, 20 Andris Ansons (85 Kai Jürgens, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: DEG – 10 Min; MAN – 8 Min.

Zuschauer: 10.287

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV