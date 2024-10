DÃ¼sseldorfer EG verpflichtet weiteren StÃ¼rmer mit DEL-Erfahrung

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG vermeldet einen weiteren Neuzugang: Stürmer Tyler Gaudet wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Rot-Gelben. Der 31-jährige Kanadier ist...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG vermeldet einen weiteren Neuzugang: Stürmer Tyler Gaudet wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Rot-Gelben.

Der 31-jährige Kanadier ist in der PENNY DEL kein Unbekannter: In den vergangenen drei Spielzeiten hat der Center für die Grizzlys Wolfsburg und die Adler Mannheim in insgesamt 132 Spielen 90 Punkte erzielt (37 Tore und 53 Vorlagen). In seiner Karriere kommt Gaudet auch auf 20 Einsätze und einen Treffer in der NHL. Der Linksschütze hat in Düsseldorf einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Seine Rückennummer ist derzeit noch offen.

Sportdirektor Niki Mondt: „Tyler Gaudet ist ein sehr guter Mittelstürmer, der die Liga bestens kennt. Er ist ein kompletter Center, offensiv und defensiv zweikampfstark und zudem torgefährlich. Tyler wird uns sicherlich weiterhelfen und dem Kader mehr Qualität geben.“ Gaudet wird in den kommenden Tagen in Düsseldorf eintreffen. Ob er bereits am Wochenende bei den Spielen gegen die Kölner Haie und bei den Adler Mannheim eingesetzt wird, entscheidet Chefcoach Steven Reinprecht kurzfristig.

Reaktion auf längeren Ausfall von Rick Schofield

Mit dieser Verpflichtung reagiert die DEG auch auf den längeren Ausfall von Rick Schofield. Der sich zunächst positiv entwickelnde Genesungsprozess des Stürmers verläuft nicht so wie erhofft, bzw. hat einen Rückschlag erlitten. Wann Rick Schofields Verletzung auskuriert ist und er wieder spielfähig ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Da Rick Schofield noch nicht lizenziert wurde, belegt Zugang Tyler Gaudet die bislang zehnte Kontingentstelle.

Über Tyler Gaudet

Gaudet wurde am 4. April 1993 in Hamilton in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Der heute 1,91 m große und 98 kg schwere Stürmer machte seine ersten Profi-Schritte bei den Soo Greyhounds (OHL) und den Portland Pirates (AHL). In der Saison 2014/15 debütierte er für die Arizona Coyotes in der NHL. Für den Club aus dem Süden der USA lief Gaudet in drei Jahren insgesamt 20 Mal auf und kam dabei auf ein Tor und drei Vorlagen. Nach 2017 spielte er die folgenden Jahre mehrheitlich in der AHL für die Springfield Falcons, Tucson Roadrunners, Milwaukee Admirals und Toronto Marlies. Zur Spielzeit 2021/22 wechselte er nach Deutschland zu den Grizzlys Wolfsburg. Ab Sommer 2022 folgten zwei Jahre bei den Adlern Mannheim. Nun also der Wechsel nach Düsseldorf.