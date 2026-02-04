DÃ¼sseldorfer EG verpflichtet Verteidiger der Dresdner EislÃ¶wen

DÃ¼sseldorf. (PM DEG / PM EislÃ¶wen) Die DÃ¼sseldorfer EG verstÃ¤rkt sich fÃ¼r den Rest der Saison 2025/26 und arbeitet gleichzeitig schon am Team der Spielzeit 2026/27.

Von den Dresdner EislÃ¶wen wechselt mit sofortiger Wirkung Verteidiger Tariq Hammond an den Rhein. Der groÃŸgewachsene Deutsch-Kanadier konnte 2024 mit den EisbÃ¤ren Regensburg und 2025 mit Dresden die DEL2-Meisterschaft gewinnen und war stets eine verlÃ¤ssliche StÃ¼tze dieser Teams. Der 32-JÃ¤hrige LinksschÃ¼tze hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben und ist schon am Wochenende spielberechtigt.

DEG-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Niederberger: â€žWir wollten unseren Kader fÃ¼r die anstehenden Spiele und die anstehende Postseason noch einmal verstÃ¤rken. Tariq Hammond kennt die DEL2 sehr genau und weiÃŸ, was erforderlich ist, um hier erfolgreich zu sein. Seine Plus-Minus-Statistik in den zurÃ¼ckliegenden Jahren war hervorragend. Ich bin davon Ã¼berzeugt, dass Tariq unsere Defensive und unser Spiel verbessern wird. AuÃŸerdem sind wir so gesichert, wenn Sten Fischer von KÃ¶ln angefordert werden sollte.â€œ

DEG Sportdirektor Rich Chernomaz: â€žTariq Hammond ist ein groÃŸer, kÃ¶rperlich robuster Spieler. Er blockt viele SchÃ¼sse, ist stark im Penalty-Killing und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Ich freue mich, dass wir ihn verpflichten konnten!â€œ

Dresdens Sportdirektor Jens Baxmann: â€žTariq hat sich in Dresden sportlich wie menschlich immer vorbildlich eingebracht und war ein wichtiger Bestandteil unseres Meisterteams. Auch wenn wir ihn fÃ¼r die kommende Spielzeit in der DEL2 gerne gehalten hÃ¤tten, haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen. Wir bedanken uns bei Tariq fÃ¼r seinen Einsatz und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r die Zukunft viel Erfolg.â€œ

Tariq Hammond: â€žIch bin den Dresdner EislÃ¶wen sehr dankbar fÃ¼r die Zeit hier und besonders fÃ¼r die gemeinsame Meistersaison, die ich nie vergessen werde â€“ ebenso fÃ¼r die Chance, in der PENNY DEL zu spielen. Die Entscheidung ist mir daher nicht leichtgefallen, aber fÃ¼r mich hat sich nun die MÃ¶glichkeit ergeben, einen neuen sportlichen Weg einzuschlagen. Ich wÃ¼nsche den EislÃ¶wen fÃ¼r die Zukunft nur das Beste und bedanke mich bei allen fÃ¼r die letzten zwei Jahre. Mein Dank gilt den Fans, dem Team und der gesamten Organisation.â€œ

Tariq Hammond wurde am 5. Dezember 1993 im kanadischen Regina geboren und lernte Eishockey in verschiedenen Jugendteams der Region Landes. FÃ¼r die Binghamton Devils, Henderson Silver Knights und die Hersey Bears absolvierte er insgesamt 60 AHL-Spiele mit fÃ¼nf Punkten. 2022 folgte der Wechsel nach Europa in die Slowakei zu Dukla Michalovce und 2023 nach Regensburg. In bislang 130 DEL2 Spielen gelangen ihm 45 Punkte (acht Tore und 37 Vorlagen). In der laufenden DEL-Spielzeit kommt er in 44 Begegnungen auf fÃ¼nf ZÃ¤hler. Hammond ist 1,88 m groÃŸ und wiegt 88 kg. Seine RÃ¼ckennummer wird noch festgelegt.

