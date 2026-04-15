Düsseldorfer EG verpflichtet echten Torjäger mit bislang drei Jahren Europaerfahrung

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen echten Torjäger verpflichtet.

Carter Turnbull trägt ab Sommer das Trikot der Rot-Gelben. Der 27-jährige Kanadier kam in der vergangenen Saison für HC Banská Bystrica auf 71 Punkte in 58 Spielen. Er gewann damit die Auszeichnungen „Bester Torschütze“ (32) und „Meiste Punkte“ (65) in der slowakischen Extraliga. Der Rechtsschütze kann als Außenstürmer oder Center eingesetzt werden und hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben. Turnbull – nicht verwandt mit Ex-DEG-Spieler Travis – ist der vierte Kontingentspieler für die Saison 2026/27.

DEG-Sportdirektor Rich Chernomaz: „Carter Turnbull ist ein torgefährlicher Stürmer, der das Scoring in der slowakischen Extraliga angeführt hat. Zu seinen größten Stärken zählen Skating-Technik und Torschuss. Außerdem spielt er mit viel Einsatz und Intensität. Es ist ein toller Erfolg für die DEG, dass wir ihn verpflichten konnten!“ Turnbull: „Ich bin sehr aufgeregt, ab Sommer Teil eines Teams mit so viel Historie und einer Stadt mit dieser Ausstrahlung zu sein. Ich habe hervorragende Dinge über die DEG und Düsseldorf gehört. Ich kann es kaum abwarten, bis es endlich losgeht!“

Über Carter Turnbull

Der Rechtschütze wurde am 8. September 1998 in Nanaimo, British Columbia, Kanada, geboren. Mit 16 Jahren startete er für die Powell River Kings in der BCHL. Dort blieb er für drei weitere Saisons und sammelte in 188 Spielen starke 184 Punkte. Für die University ofConnecticut spielte er vier Jahre in der NCAA, wo er sowohl als Assistant als auch als Captain auflief. Hier fiel er den South Carolina Stingrays auf und absolvierte zwischen 2021und 2023 52 Spiele in der ECHL, in denen er 47 Mal punktete. Darauf folgte der Wechsel nach Europa: Nach wenigen Spielen für HKM Zvolen wechselte er im Sommer 2023 innerhalb der Extraliga zu HC Banská Bystrica und schlug mit 59 Punkten aus 44 Spielen ein. 2024/25 spielte er für Asiago (Italien) in der ICEHL, bevor es zurück zu Banská Bystricaging. Hier erhielt er 2025/26 die Auszeichnungen „Slovakian Extraliga Most Goals“ und „Slovakian Extraliga Most Points“. Turnbull ist 172 cm groß und 82 kg schwer. In Düsseldorf wird er die #98 tragen.

Diese 16 Spieler stehen in der Saison 2026/27 unter Vertrag

(K = Kontingent, N = Neuzugang, auch: U21 und U24):

Leon Hümer und Niklas Lunemann (beide U24, beide im Tor),

Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Tariq Hammond (alle Verteidigung),

Yushiroh Hirano (K), Erik Bradford (K), Corey Mackin (K, N), Carter Turnbull (K, N), Ville Järveläinen (N), Matthias Pischoff (N), Fabian Herrmann (N), Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm).