Düsseldorfer EG verpflichtet den „Rookie des Jahres“

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Nachwuchstalent Bennet Roßmy unter Vertrag genommen. Der Stürmer kommt von den Eisbären Berlin und ist in der...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Nachwuchstalent Bennet Roßmy unter Vertrag genommen.

Der Stürmer kommt von den Eisbären Berlin und ist in der abgelaufenen Spielzeit in der PENNY DEL zum “Rookie des Jahres” gewählt worden. Er hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Die DEG geht damit den eigenen Weg weiter und setzt gezielt auch auf junge, deutsche Talente.

Sportdirektor Niki Mondt: “Bennet Roßmy hat trotz seines jungen Alters schon zwei Jahre DEL Erfahrung bei den Eisbären gesammelt und bringt alles mit, um bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Wir halten ausgesprochen viel von ihm und sind sehr froh, dass sich Bennet für die DEG entschieden hat.”

Bennet Roßmy: “Ich habe vor meinem Wechsel mit ein paar Jungs bei der DEG gesprochen und nur Gutes über das Team und die Organisation gehört. Es ist in der DEL bekannt, dass sich junge Spieler in Düsseldorf gut entwickeln können. Ich freue mich riesig, hier in Düsseldorf eine neue Herausforderung anzunehmen und kann es kaum erwarten, dass die Saison endlich losgeht.”

Über Bennet Roßmy

Bennet Roßmy wurde am 1. August 2003 in Zittau geboren. Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte der 19-Jährige in den Nachwuchsligen in der Tschechischen Liga (U16 – U20) und lief in dieser Zeit bereits für die U-Nationalmannschaften des DEB auf. 2020/21 folgte schließlich der Wechsel in die DEL2 zu den Lausitzer Füchsen. Ein Jahr später nahmen die Eisbären Berlin Roßmy unter Vertrag, bei denen der Linksschütze in den vergangenen zwei Spielzeiten aufs Eis ging (71 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen). Zudem lief Roßmy in beiden Saisons erneut für den Berliner-Kooperationspartner Lausitzer Füchse auf (83 Einsätze, 18 Tore, 24 Vorlagen). Auch International war der Stürmer weiter gefragt, wurde als Kapitän in das U18-Nationalteam berufen und später Assistenzkapitän der U20-Nationalmannschafzt. Bennet Roßmy ist 1,92 m groß und wiegt 95 kg. Er wird bei der DEG mit der Nummer 72 auflaufen.



7083 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort