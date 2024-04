Düsseldorfer EG vermeldet weitere Kader-News

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet weitere Kader-News und freut sich eine weitere Vertrags-Verlängerung: Alex Blank, der in der gesamten PENNY DEL Begehrlichkeiten...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet weitere Kader-News und freut sich eine weitere Vertrags-Verlängerung: Alex Blank, der in der gesamten PENNY DEL Begehrlichkeiten geweckt hatte, bleibt auch in Zukunft bei den Rot-Gelben.

Der U23-Stürmer hat einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre unterschrieben. In der vergangenen Spielzeit gelangen dem 22-Jährigen 22 Punkte (sechs Tore, 16 Vorlagen) in 52 Partien.

Niki Mondt: “Wir freuen uns sehr, dass sich Alex für einen Verbleib in Düsseldorf entschieden hat. Er gehört zu den talentiertesten deutschen Stürmern in der Liga, hat in den vergangenen zwei Jahren sowohl spielerisch als auch körperlich kontinuierlich an sich gearbeitet und den nächsten Schritt gemacht.”

Alex Blank: “Für mich war Düsseldorf immer die erste Option. Ich liebe den Club, die Stadt und das Umfeld. Außerdem leben meine Familie und Freunde in unmittelbarer Nähe. Ich fühle mich einfach wohl und will bei der DEG in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und mich weiterentwickeln.”

Währenddessen werden sich die Wege von Josef Eham und der DEG trennen. In zwei Spielzeiten für die Rot-Gelben hat der Stürmer in 113 Einsätzen sieben Tore erzielt und 15 Vorgaben gegeben. Eham wird innerhalb der DEL wechseln. Die gesamte DEG wünscht Seppi Eham alles Gute für die Zukunft!