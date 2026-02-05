Düsseldorfer EG verleiht das nächste Talent

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verschafft einem jungen Defensiv-Talent mehr Eiszeit.

Eigengewächs Moritz Kukuk wird ab sofort mit einer Förderlizenz für die Hannover Scorpions in der Oberliga-Nord auflaufen. Damit folgt er dem DEG-Torhütertalent Leon Hümer, der in dieser Saison bei den Niedersachsen bereits zahlreiche Spiele bestritten und dabei hervorragende Kritiken erhalten hat. Bei Bedarf kann auch Kukuk weiterhin jederzeit für die DEG spielen.

Geschäftsführer Rick Amann: „Spieler wie Moritz Kukuk brauchen regelmäßige und längere Einsatzzeiten. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für seine Entwicklung positiv sein wird. Deswegen macht die Ausleihe nach Hannover für alle Beteiligten Sinn. Wir bedanken uns bei den Scorpions für die gute Zusammenarbeit!“

Moritz Kukuk stammt aus der DEG-Jugend, hat die Saison 2024/25 aber in Nordamerika verbracht. Im Sommer 2025 kam er zurück nach Düsseldorf und wurde bislang in 39 DEL2-Spielen eingesetzt, in denen ihm vier Punkte gelangen.

