DÃ¼sseldorfer EG verabschiedet sieben weitere Spieler – Schon insgesamt 14 Spieler auf der Seite der AbgÃ¤nge

Düsseldorf. (PM DEG) Bevor die DEG in den nächsten Tagen weitere Neuzugänge bekannt gibt, möchte der Club sich zunächst von weiteren Spielern der Saison 2024/25 verabschieden.

Die Profis Tyler Gaudet, Torsten Ankert, Philip Gogulla, Jacob Pivonka, Rick Schofield, Drake Rymsha und Justin Richards werden in der kommenden Saison nicht mehr das DEG-Trikot tragen.

Tyler Gaudet kam im Laufe der vergangenen Saison an den Rhein. In 35 Einsätzen gab der Kanadier der Offensive wichtige Impulse und kam auf starke 36 Punkte. Er spielt 2025/26 für die Grizzlys Wolfsburg.

Torsten Ankert trug seit Sommer 2023 das Trikot der DEG. Von zahlreichen Verletzungen geplagt, kam er in diesen zwei Saisons nur auf 65 Spiele (zwei Punkte). Zeitweise war er der blockstärkste Profi der DEL.

Philip Gogulla ist eine Legende des deutschen Eishockeys. Insgesamt 1.111 Mal (!) wurde er in der höchsten deutschen Spielklasse eingesetzt, dabei gelangen ihm 732 Punkte. Das bedeutet Platz 5 in der ewigen Bestenliste der Liga. Seine Zahlen in vier Jahren für die DEG: 224 Spiele, Spiele, 54 Tore und 96 Vorlagen. Starke Werte für die Ewigkeit, Philip. Respekt!

Ein Jahr zum Vergessen musste Rick Schofield verbuchen. Der Kanadier unterschrieb im Sommer 2024 bei der DEG, wurde aber durch eine langwierige Verletzung aus der Bahn geworfen. So kam der Stürmer insgesamt nur auf vier Einsätze für die Rot-Gelben.

Nur eine Saison stürmte auch Drake Rymsha für die DEG. Der USA-Kanadier bestritt insgesamt 50 Spiele mit immerhin 15 Toren und zwölf Vorlagen. Auch Rymsha wird sich einem anderen Club anschließen.

Auch für Jacob Pivonka war die DEG die erste Station in Europa. Der Sohn der NHL-Legende Michal bestritt 37 Spiele mit vier Treffern und sieben Assists.

Justin Richards war im Sommer 2024 ein weiterer Neuzugang aus Übersee. Und auch für ihn war Düsseldorf der erste Eishockeyclub in Europa. Der US-Amerikaner kam auf 44 Einsätze mit fünf Toren und neun Vorlagen.

Weitere Abgänge werden wahrscheinlich noch hinzukommen, mit anderen Spielern laufen die Gespräche dagegen noch. Bereits zuvor hatte die DEG die Abgänge von Oliver Mebus, Alex Blank, Jakub Borzecki, Bennet Roßmy, Nikita Quapp, Bernhard Ebner und Alex Ehl gemeldet. Wir wünschen allen Spielern für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute! Viele der Jungs werden wir bei anderen Clubs wiedersehen. Die DEG blickt nach vorne, freut sich auf das neue Team und die kommende Saison!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV