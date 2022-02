DÃ¼sseldorfer EG unterliegt Mannheim 1:4

Düsseldorf. (MR) Trotz harter Arbeit konnte die DEG ihr Übergewicht an Chancen und Powerplay gegen eng stehende Adler nicht nutzen, diese bestraften kleinste Fehler...

Düsseldorf. (MR) Trotz harter Arbeit konnte die DEG ihr Übergewicht an Chancen und Powerplay gegen eng stehende Adler nicht nutzen, diese bestraften kleinste Fehler eiskalt und nahmen auch in der Höhe verdient die Punkte mit in die Heimat.

Mit sehr gemischten Gefühlen ging man zu diesem Spiel – zum einen ein großes Polizei-Aufgebot vor und in dem Dome, zum anderen „Freiheit“ von Westernhagen im Vorspann, was mit großem Applaus aufgenommen wurde. Ja, Karnevalsstimmung hatte hier niemand. Und auch auf dem Eis gab es nichts zu feiern, die Adler zogen sofort das Spielgeschehen an sich und zeigten, wohin der Weg gehen sollte. Und das war nicht auf Endras, ja man ließ die Hausherren nicht einmal wirklich gut und lange in das Mannheimer Drittel. Früh gab es eine Strafe gegen Mannheims Plachta, und die erste Düsseldorfer Powerplay-Formation brachte zwei, drei Schüsse auf das Tor, O’Donnell traf die nur Latte. Doch kaum hatten die Adler einen Pass unterbrochen, ging es gleich mit zwei oder gar drei Mann in die Gegenrichtung. Wie man Powerplay effektiver ausnutzt, zeigten die Gäste zur Drittelmitte, als Proft in die Kühlbox musste: vom Bully weg, im ersten Angriff saß der Treffer (Katic, 11.). Mayenschein hatte eine Möglichkeit, doch seine Kollegen kamen nicht an den Rebound, das war symptomatisch für den Startabschnitt.

Doch auch im zweiten Durchgang gab es nur für die Gästefans Erfreuliches. Zwar zeigte sich Düsseldorf bemüht, doch die Adler überflügelten die Hausherren immer wieder. Mehrfach konnten sie schnelle 2 auf 1 Konter starten. In Überzahl versuchte Pantkowski – wieder einmal, muss man sagen – die Scheibe hinter dem Tor zu klären, doch statt einen neuen Angriff einzuleiten, spielte er die Scheibe einem sowieso schon bedrängten Kollegen zu. Es folgte also mit Ansage der Unterzahltreffer für die Adler (Bast, 26.). Und wenig später schlug es noch einmal ein, wieder hinter Pantkowski (Plachta, 27.). Düsseldorf blieb weiter bemüht, die Statistik hatte sogar weiterhin das Schüsse-Plus für die Gastgeber gesehen, doch die Quadratestädter blieben hartnäckig dicht am Mann.

Shutout kaputt

Auch im letzten Durchgang versuchte es O’Donnell gegen den Rest der Welt – er verbuchte knapp 50% aller überhaupt von der DEG abgegebenen Schüsse aufs Tor und ebenso einen Großteil der Schüsse, die geblockt, abgefälscht, abgefangen wurden. Ein Treffer sollte ihm auch heute nicht gelingen. Früh in diesem Abschnitt gab es diesmal die Strafe gegen die DEG, und kaum war Barta zurück auf dem Eis, schlug es hinter Pantkowski ein. Es war Rendulic, der nach langer Verletzungspause zum ersten Einsatz gekommen war (47.). Zum Powerbreak machten sich bereits die ersten Fans auf den Heimweg, Sie verpassten nochmals ein gutes – wenngleich noch immer erfolgloses – Powerplay der Hausherren. Hier lief es in der anderen Formation immer wieder über Cumiskey. MacAulay war es schließlich zwei Minuten vor der finalen Sirene, der doch noch etwas Zählbares auf den Würfel zauberte und Endras den Shutout verdarb. Die Fans haben’s mehr bejubelt als das Team, für welches es jetzt zu spät war, um noch an der Niederlage etwas zu ändern. Am Ende lässt sich feststellen, dass die DEG zwar bemüht war, aber meist lieber den Pass als den Schuss gesucht hatte, wobei die Pässe oftmals nicht wirklich gut waren, dass die dicht am Mann stehenden Adler wenig Mühe hatten, hier einzugreifen.

Für die DEG geht es bereits am Dienstag weiter, dann erneut zuhause gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. Mannheim hat ebenfalls ein Heimspiel und begrüßt am Mittwoch die Tigers aus Straubing.

Es spielten:

DEG – 30 Mirko Pantkowski – 5 Nick Geitner, 16 Kyle Cumiskey – 20 Tobias Eder, 29 Alex Barta, 28 Alex Ehl; 43 Luca Zitterbart, 36 Joonas Järvinen – 9 Jerry D’Amigo, 81 Stephen MacAulay, 15 Carter Proft; 67 Bernhard Ebner, 88 Niklas Heinzinger – 22 Cedric Schiemenz, 39 Victor Svensson, 21 Brendan O’Donnell; 27 David Trinkberger – 17 Mike Fischer, 26 Brett Olson, 41 Jakob Mayenschein

MAN – 44 Dennis Endras – 29 Denis Reul, 7 Sinan Akdag – 71 Borna Rendulic, 43 Ruslan Iskhakov, 21 Nico Krämmer; 37 Thomas Larkin, 6 Joonas Lehtivuori – 22 Matthias Plachta, 33 Tim Wohlgemuth, 89 David Wolf; 4 Korbinian Holzer, 95 Mark Katic – 16 Markus Eisenschmid, 14 Jordan Szwarz, 9 Nigel Dawes; 70 Moritz Wirth – 77 Florian Elias, 84 Andrew Desjardins, 39 Jason Bast

Die Tore erzielten:

0:1 (10:24) Katic (Eisenschmid, Rendulic) PP1

0:2 (25:28) Bast (Desjardins) SH1

0:3 (26:38) Plachta (Wolf)

0:4 (46:02) Rendulic (Iskhakov)

1:4 (57:47) MacAulay (D’Amigo, Proft)

Schiedsrichter: Christopher Schadewaldt, Lasse Kopitz – Dominic Kontny, Patrick Laguzov

Strafen: DEG – 6 Min.; MAN – 14 Min.

Zuschauer: 4000