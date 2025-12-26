Düsseldorfer EG siegt dank geschlossener Mannschaftsleistung 4:2 gegen die Kassel Huskies

Düsseldorf. (MR) Zum Weihnachtsspiel begrüßte die Düsseldorfer EG die Huskies im PSD Bank Dome vor 6769 Zuschauern. Viele davon aus Kassel, die letztlich aber nicht so viel Freude am Spielverlauf hatten wie die heimischen Fans.

Es wurde nicht das befürchtete behäbige Spiel nach dem weihnachtlichen Gänsebraten, auch wenn die Huskies zunächst die besseren Ideen hatten und im Kopf schneller schienen (aber das trifft in dieser Saison ja meist auf die Gegner der DEG zu). Es ging zunächst zielgerichteter auf das von Niklas Lunemann, dem gebürtigen Kasseler (!) gehütete Tor der DEG, ehe mit Fortdauer des Spiels auch den Hausherren gute Vorstöße ins Angriffsdrittel gelangen, wo man sich auch mal etwas festsetzen konnte. Zunächst aber nutzten die Schlittenhunde Marco Müller, Yannik Valenti und Goldhelm Tyler Benson ihre Möglichkeiten nicht. Besser machte es Yushiroh Hirano in der 13. Spielminute mit einem schönen Move um Gästekeeper Philipp Maurer zum umjubelten 1:0 traf. Wenig später hatten gar Kevin Orendorz und Ture Linden im 2 auf 1 Konter den zweiten Treffer auf den Kellen.

Doppelschlag der Huskies

Früh im zweiten Durchgang gab es die erste Strafe, es traf die Hausherren. Die Schlittenhunde nutzten diese Überzahl zum Ausgleichstreffer (Maciej Rutkowski, 24.). Und nur Sekunden später nutzten sie die Unordnung in Düsseldorfs Hintermannschaft, plötzlich lagen sie 2:1 vorn (Michael Bartuli, 25.). Es dauerte etwas, doch die Rheinländer schafften es, sich wieder zu fokussieren, nachdem sie die zweite Unterzahl schadlos überstanden hatten. Dann aber gerieten die Nordhessen auf das Sünderbänkchen, und der Schuss von Kevin Orendorz traf sein Ziel zum 2:2 Ausgleich (32.). Es gab Chancen auf beiden Seiten, und nochmals im Powerplay traf die DEG (Luca Tosto, 37.), sodass die Seiten erneut mit dem einem Tor Unterschied gewechselt wurden.

Im dritten Abschnitt versuchte die DEG, den Spielstand zu erhöhen. Die besten Möglichkeiten, sich zum Erfolg zu kombinieren, hatten Orendorz und Erik Bradford in der 45. Minute, was dann zwar nicht mit dem Treffer, wohl aber mit Szenenapplaus von den Rängen belohnt wurde. Nachdem die Schlittenhunde eine Strafzeit schadlos überstanden hatten, gingen sie wieder mehr in die Offensive. Die Hausherren versuchten mit Fortdauer des Spiels, den knappen Vorsprung zu verteidigen und den Gegner möglichst aus dem gefährlichen Bereich zu halten. Zwei Minuten vor der Schlusssirene brachte Kassel den 6. Feldspieler, doch nach drei Icings der DEG traf Michael Clarke für die Hausherren auch noch ins leere Tor zum Endstand von 4:2. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, zu der auch die beiden Förderlizenzspieler aus Köln, Sten Fischer und Marco Münzenberger beitrugen. Auf der anderen Seite hatte Verteidiger Simon Schütz die Strafzeiten und damit Specialteams als Unterschied festgemacht.

Es spielten:

DEG – 27 Niklas Lunemann – 5 Nick Geitner, 8 Kristian Blumenschein – 78 Kevin Orendorz, 22 Erik Bradford, 71 Ture Linden; 6 Kevin Maginot, 53 Sten Fischer – 11 Luca Tosto, 18 Michael Clarke, 91 Yushiroh Hirano; 21 Emil Quaas, 63 Max Faber – 17 Leon Niederberger, 9 Lucas Lessio, 96 Simon Thiel; 26 Moritz Kukuk – 51 Daniel Assavolyuk, 14 Kevin Marx Norén, 55 Marco Münzenberger

KAS – 33 Philipp Maurer – 97 Simon Schütz, 4 Bode Wilde – 71 Tristan Keck, 091 Dominic Turgeon, 16 Kaspars Daugavins; 10 Andrew Bodnarchuk, 28 Ben Stadler – 17 Tyler Benson, 65 Hunter Garlent, 18 Laurin Braun; 15 Luca Münzenberger, 22 Marco Müller – 27 Michael Bartuli, 11 Jake Weidner, 26 Yannik Valenti, 12 Maciej Rutkowski

Die Tore erzielten:

1:0 (12:25) Hirano (Clarke, Fischer)

1:1 (22:42) Rutkowski (Garlent, Benson) PP1

1:2 (23:03) Bartuli (Valenti, L. Münzenberger)

2:2 (31:50) Lessio (Orendorz, Faber) PP1

3:2 (36:41) Tosto (Blumenschein, Thiel) PP1

4:2 (59:10) Clarke EN

Schiedsrichter: 4 Marius Wölzmüller, 21 Tim Heffner (91 Frederic van Himbeeck, 97 Claus Clemens Behrendt)

Strafen: DEG – 6 Min.; KAS – 6 Min.

Zuschauer: 6769

