Düsseldorfer EG setzt die Talfahrt fort: 3:4 Niederlage gegen den EV Landshut



Düsseldorf. (MR) Noch sechs Spiele sind in der DEL2 zu spielen, 18 Punkte zu vergeben, um sich zumindest in den Plätzen für die Preplayoffs festzusetzen. Der heutige Gegner EV Landshut steht punktgleich wie Düsseldorf vor demselben Problem.

Nach den ersten Versuchen der Gäste, Lunemann im DEG Kasten warmzuschießen, bekam die DEG Verteidigung in der 5. Minute das Spielgerät hinter dem eigenen Tor nicht wirklich unter Kontrolle und geklärt, und aus kurzer Distanz war Lunemann zum ersten mal überwunden, der in dieser Szene gar nicht gut aussah (Wenzel). Anschließend war es aber durchaus die DEG, die eine Reaktion auf die letzten schlechten Spiele und Niederlagen zeigte, viele Akzente im Spiel nach vorne setzte und sich auch gerne mal im Angriff festsetzen konnte. Dabei versäumte man es allerdings auch mal in das Tor, neben den Gästegoalie Langmann zu treffen. In solch eine Phase hinein brachte ein weiter Pass – ein gerne genutztes Mittel der Landshuter – die Gäste wieder ins Verteidigungsdrittel der Rheinländer, einen Rebound konnten sie zum zweiten Treffer verwerten (Mayenschein, 14.). In der Schlussphase gab es die erste Strafe, und diese Überzahl nutzte Düsseldorfs Neuzugang Nick Baptiste zum Anschlusstreffer (20.).

DEG zeigt sich kämpferisch

Die verbliebene Unterzahl konnten die Hausherren zu Beginn des zweiten Drittel herunterspielen. Als sie wieder komplett waren, arbeitete sich Niederberger ins Angriffsdrittel und wurde zu wenig gestört, er konnte zum Ausgleich einschießen (24.). Es entwickelte sich ein gutes Drittel mit wirklichen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Es gab eine sehr selten ausgesprochene Strafe gegen Langmann: Spielen des Pucks außerhalb des Trapez! Doch das Düsseldorfer Powerplay verdiente bei weitem nicht diesen Namen. So wurden mit dem unentschiedenen Spielstand erneut die Seiten gewechselt.

9221 Zuschauer hatten den Weg in den Dome gefunden: es hatte die Tickets für 19,35 Euro gegeben. Auch viele Fans aus Niederbayern waren in der Halle. Mit einem sehenswerten Treffer durch Linden startete man in den dritten Durchgang. Eine weitere Strafe gegen die „Drei Helme Städter“ sah jetzt druckvollere Düsseldorfer, und man jubelte sogar über einen vermeintlichen Treffer, doch das Spiel war bereits wegen Torhüterbehinderung unterbrochen. Dazwischen mussten die Goalies auf beiden Seiten immer höchst konzentriert sein. Faber traf den Pfosten, Immo machte es zur Drittelmitte besser und stellte auf 3:3 (50.). Es fiel kein Siegtreffer mehr in der regulären Zeit. Eine wilde Verlängerung endete schließlich gut 2 Minuten mit dem etwas glücklichen Treffer durch Dietz. Damit hat Landshut den Zusatzpunkt aus der Landeshauptstadt entführt und steht jetzt in der Tabelle einen Punkt vor der DEG.

Es spielten:

DEG – 27 Niklas Lunemann – 63 Max Faber, 25 Tariq Hammond – 56 Nick Baptiste, 22 Eric Bradford, 11 Luca Tosto; 53 Sten Fischer, 6 Kevin Maginot – 16 Erik Brown, 71 Ture Linden, 78 Kevin Orendorz; 5 Nick Geitner, 58 Max Balinson – 96 Simon Thiel, 18 Michael Clarke, 17 Leon Niederberger; 65 Marco Münzenberger, 32 Joel Hofmann, 14 Kevin Norén

EVL – 34 Jonas Langmann – 48 Wade Bergmann, 27 Alexander Dersch – 72 Trevor Gooch, 51 Jesse Koskenkorva, 62 Tor Immo; 67 Stanislav Dietz, 77 Martin Has – 9 Tobias Lindberg, 63 David Rundqvist, 95 Tobias Schwarz; 25 Andreas Schwarz, 8 Finn Serikow – 41 Jakob Mayenschein, 10 Julian Kornelli, 20 Yannick Wenzel; 93 Oliver Stümpel, 96 Seonwoo Park, 23 Lukas Gaus



Die Tore erzielten:

0:1 (04:29) Wenzel (Kornelli, A. Schwarz)

0:2 (13:36) Mayenschein (Wenzel, Bergman)

1:2 (19:15) Baptiste (Orendorz, Faber) PP1

2:2 (23:14) Niederberger (Clarke)

3:2 (41:52) Linden (Brown, Balinson)

3:3 (49:20) Immo (Koskenkorva, Gooch)

3:4 (62:06) Dietz (Gooch, Immo)

Schiedsrichter: 14 Benjamin Hoppe, 12 Christopher Schadewaldt (91 Frederic van Himbeeck, Dominic Kontny)

Strafen: DEG – 4 Min.; EVL – 8 Min.

Zuschauer: 9221

