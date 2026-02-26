Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DÃ¼sseldorfer EG schafft Klarheit auf dem Cheftrainerposten

26. Februar 20261 Mins read165
Harry Lange - Â© Sportfoto-Sale (DR)
DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG hat den Vertrag mit Cheftrainer Harry Lange vorzeitig verlÃ¤ngert.

Beide Seiten einigten sich frÃ¼hzeitig auf eine Fortsetzung der laufenden Vereinbarung bis Sommer 2027. Dies wurde gestern im Rahmen eines Fan-Talks mit Mitgliedern des â€žDEG Club 1935â€œ bekannt gegeben. Der 42-jÃ¤hrige Ã–sterreicher war am 21. Dezember 2025 zu den Rot-Gelben gekommen und hat das Team in den folgenden 23 Spielen sportlich stabilisiert. Derzeit steht die DEG auf Tabellenplatz 8.

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Niederberger: â€žHarry Lange hat uns mit seiner Arbeit und mit seiner PersÃ¶nlichkeit auf und neben dem Eis voll Ã¼berzeugt. Auch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Rich Chernomaz lÃ¤uft hervorragend. Lange ist ein sehr fleiÃŸiger und akribisch arbeitender Trainer, der die DEL2 sehr genau kennt. Wir sind davon Ã¼berzeugt, dass sich das Team unter seiner Leitung in der kommenden Saison weiterentwickeln wird und freuen uns, dass er bei uns bleibt.â€œ

Harry Lange: â€žIch freue mich, in DÃ¼sseldorf und bei der DEG zu bleiben. Ich sehe das Potenzial des Clubs und bin froh, auch weiterhin Teil der sportlichen Weiterentwicklung der Mannschaft zu sein.â€œ

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

