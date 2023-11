DÃ¼sseldorfer EG ringt Iserlohn Roosters in zÃ¤hem Kampf nieder

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Zum Kellerduell traten die Roosters im PSD BANK DOME in Düsseldorf an. Vor gut 9000 Zuschauern ging es bis in...

Düsseldorf. (MR) Zum Kellerduell traten die Roosters im PSD BANK DOME in Düsseldorf an. Vor gut 9000 Zuschauern ging es bis in die Overtime, bis ein Sieger gefunden war.

Das Kellerduell zwischen dem 13. DEG und dem 14. Roosters entwickelte sich im Startabschnitt auf tiefergelegtem Niveau. Es gab kaum Spielfluss oder erkennbare Spielzüge und Ideen. So war es fast ein wenig überraschend, dass zum Drittelende tatsächlich gejubelt werden konnte. Und es war ausgerechnet Düsseldorfs Publikumsliebling O’Donnell, der nach über einem Jahr Pause heute erstmalig wieder in einem Pflichtspiel auflaufen konnte. O’Donnell arbeitete den Schuss von Varone am Pfosten nach und in die Maschen, zur Freude auch des gesamten Teams. Leider währte die Freude darüber nur kurz, denn im nächsten Wechsel versuchte der Ex-Iserlohner Ankert eine Scheibe vor Haukeland zu klären, was gründlich in die Hose oder besser gesagt als Rebound in die Maschen ging. Der Torschütze war – wie so oft – mit Schiemenz ein Spieler, der noch in der Vorsaison in und für Düsseldorf gespielt hatte. Ein wenig Erleuchtung brachte dann der traditionelle Fackelumzug der kleinsten Fans, die in der Drittelpause über die Eisfläche zogen.

Entscheidet ein „Lucky Punch“ das Spiel?

Auch der zweite Durchgang wurde nicht mitreißender. Zwar gab es auf beiden Seiten eine Strafe, doch gefährlich wurde es eher für die Mannschaft, die einen Mann mehr auf dem Eis hatte. Am dichtesten dran waren die Roosters, denn der Konter war Haukeland aus der Hand gefallen und noch gerade so von der Linie gekratzt. Die Wiederholung zeigte dem Schiedsrichtergespann aber, dass der Puck die Linie nicht überquert hatte. Auch später versuchten die Hausherren, den Gegner mit Möglichkeiten zu versorgen. Freundlicherweise ließen diese die Geschenke aber liegen, dass es mit dem 1:1 in die zweite Pause ging. Das mit den Geschenken zog sich auch durch den dritten Abschnitt; die DEG mit etwas mehr Chancen, sagt die Statistik. Doch auch Haukeland musste das eine oder andere Mal Kopf und Kragen riskieren. Letztlich fiel der Lucky Punch auch nicht im dritten Durchgang, sodass man noch einen Nachschlag dieser schweren Kost bekam. Im zweiten Wechsel schließlich schnappte sich Clark ein Herz und den Puck, zog über das ganze Eis und konnte nach 61:09 Spielminuten das Spielgerät über die Fanghand in den Giebel schießen. Die Erleichterung war bei allen, die es mit Düsseldorf hielten, greifbar.

Stimmen zum Spiel

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 7 Sinan Akdag, 67 Bernhard Ebner – 21 Brendan O’Donnell, 26 Phil Varone, 18 Kenny Agostino; 3 Alec McCrea, 55 Moritz Wirth – 11 Kevin Clark, 71 Kohen Olischefski, 87 Philip Gogulla; 88 Torsten Ankert, 5 Nick Geitner – 28 Alexander Ehl, 42 Luis Üffing, 72 Bennet Roßmy; 22 Oliver Mebus – 92 Jakub Borzecki, 24 Alexander Blank, 44 Josef Eham

ISR – 35 Kevin Reich – 27 Ben Thomas, 79 Colin Ugbekile – 10 Tyler Boland, 19 Drew LeBlanc, 95 Michael Dal Colle; 24 Mitch Eliot, 77 Tim Bender – 90 Taro Jentzsch, 18 Eric Cornel, 88 Hunter Shinkaruk; 17 Emil Quaas, 53 Maxim Rausch – 52 Sven Ziegler, 14 Balazs Sebök, 8 Cedric Schiemenz; 22 John Broda – 12 Maciej Rutkowski, 11 Charlie Jahnke, 7 Florian Elias

Die Tore erzielten:

1:0 (17:46) O’Donnell (Varone)

1:1 (18:17) Schiemenz (Ziegler, Thomas)

2:1 (61:09) Clark (Akdag)

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 5 Andre Schrader (51 Dominic Kontny, 85 Kai Jürgens)

Strafen: DEG – 4 Min.; ISR – 4 Min.

Zuschauer: 9187

