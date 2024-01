DÃ¼sseldorfer EG ringt die Straubing Tigers nieder

Düsseldorf. (MR) Nach drei Overtime-Siegen schaffte die DEG am vorgezogenen 41. Spieltag einen weiteren Sieg. Aus wenig machte man sehr viel gegen die Straubing...

Vorneweg: von Busbeinen bei den Gästen aus Straubing war nichts zu sehen! Sie machten Druck vom ersten Bully weg, und bereits nach 15 Sekunden musste Hane im DEG Tor bereits das erste Mal eingreifen. Es blieb auch über weite Strecken des Startabschnittes so, dass die Düsseldorfer EG kaum Zugriff auf das Spiel bekam. Etwas überraschend und mit dem erst zweiten Torschuss war dann aber Miska im Tigerkäfig überwunden (Olischefski, 7.). Der Jubel war noch nicht verebbt, als auch Hane hinter sich greifen musste (8.). Zwar konnte die DEG ihre Unterzahl gegen die Tigers verteidigen, doch in der anschließenden eigenen Überzahl wurde ein Pass von Cumiskey entlang der blauen Linie abgefangen, die Straubinger Stürmer waren schneller und schossen zum 1:2 ein (17.). Bisher sicher keine Visitenkarte für die vielen anwesenden Chinesischen Familien am heutigen „China-Tag“ bei der DEG. Zum zweiten Durchgang war auch der Fanbus aus Straubing angekommen. Diese sahen dann erst auf der einen Seite einen Mebus, der dank Körpergroße vor seinem Goalie quasi das ganze Tor abdeckte und den Einschlag aus spitzem Winkel verhinderte. Allerdings bekamen die Gästefans im direkten Anschluss vor ihrer Nase den Ausgleichstreffer der Rheinländer serviert (24.). Es ging hin und her, die DEG warf wieder oftmals die Scheibe einfach weg, während Hane hinten sein bestes gab. Zur Spielmitte konnten sich die Hausherren einige Zeit im Angriffsdrittel festspielen, mehrere Wechsel lang zeigten sie gute Kombinationen, die schließlich Cumiskey mit seinem zweiten Treffer des Tages im Stile eines Top-Torjägers auf Vorlage Gogullas zum 3:2 abschloss. Die Gäste hatten jetzt irgendwie den Spielfluss verloren. Und noch vor der Pause konnte die nominell erste Reihe auf 4:2 erhöhen. Jetzt verzeichnete die Statistik auch ausgeglichene Schüsse.

Mit viel Herz wird der Vorsprung verteidigt

Der Schlussabschnitt sprach dann wieder mehr für die Gäste, die sich so nicht abspeisen lassen wollten. Brandt gleich mit mehreren Granaten aus der Distanz konnte Hane aber nicht überwinden. Im Powerplay kam Connolly für die Niederbayern auf 4:3 heran (48.). Als der geneigte Fan schon dachte, jetzt habe sich die DEG auf die Verteidigung des eigenen Drittels verlegt, ging es doch auch wieder nach vorne. Chancen folgten auf Chancen für beide Teams. Das Spiel bog bereits in die Schlussphase ein, als Samanski im Vorstoss an Gogulla hängen blieb, der schnell umschaltete. Der DEG-Kapitän legte auf den mitgelaufenen Ehl und dieser – im Fallen – konnte die Scheibe um Miska herum ins Tor legen (55.). Am Ende gab es noch eine Strafe gegen die DEG – das anschließende Beinstellen gegen Blank wurde nicht gepfiffen. Die Gäste nahmen jetzt zusätzlich den Torhüter vom Eis, noch mehr als drei Minuten zu spielen. Die Landeshauptstädter blockten, was ging, doch manch ein Schuss ging auch einfach knapp am Pfosten vorbei. Zum Empty Netter reichten die Befreiungsversuche nicht. Zwar gab es am Ende noch einen Videobeweis, doch es war kein Puck mehr hinter der Linie zu finden, und die Uhr war korrekt heruntergelaufen. Damit hat das Team von Thomas Dolak den vierten Sieg in Folge eingefahren. Endlich war es auch mal wieder ein „Dreier“.

Für die Straubing Tigers geht es am Sonntag zuhause gegen Ingolstadt, während die Düsseldorfer EG zum Seilersee müssen, wo die wiedererstarkten Iserlohn Roosters zum Tänzchen bitten.

Es spielten:

DEG – 32 Hendrik Hane – 3 Alec McCrea, 16 Kyle Cumiskey; 21 Brendan O’Donnell, 9 Adam Payerl, 18 Kenny Agostino; 7 Sinan Akdag, 5 Nick Geitner – 28 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 87 Philip Gogulla; 22 Oliver Mebus, 55 Moritz Wirth – 11 Kevin Clark, 71 Kohen Olischefski, 24 Alex Blank; 67 Bernhard Ebner – 92 Jakub Borzecki, 42 Luis Üffing, 44 Josef Eham

STR – 35 Hunter Miska – 92 Marcel Brandt, 52 Nicolas Mattinen – 27 Sandro Schönberger, 19 Tim Brunnhuber, 10 Michael Clarke; 17 Adrian Klein, 9 Stephan Daschner – 42 Cole Fonstad, 20 Justin Scott, 88 JC Lipon; 43 Philip Samuelsson, 61 Justin Braun – 6 Parker Tuomie, 89 Mark Zengerle, 32 Cody Lampl; 13 Mario Zimmermann – 22 Michael Connolly, 8 Joshua Samanski, 71 Tyler Sheehy

Die Tore erzielten:

1:0 (07:00) Olischefski (O’Donnell)

1:1 (07:29) Braun (Tuomie, Samuelsson)

1:2 (16:32) Lipon (Connolly) SH1

2:2 (23:40) Cumiskey (Svensson, Ehl)

3:2 (33:45) Cumiskey (Gogulla, Svensson)

4:2 (37:54) Payerl (O’Donnell, Agostino)

4:3 (47:59) Connolly (Braun, Mattinen) PP1

5:3 (54:46) Ehl (Gogulla)

Schedsrichter: 4 Eduards Odins, 12 Marc Iwert (51 Dominic Kontny, 70 Joep Leermakers)

Strafen: DEG – 10 Min.; STR – 4 Min.

Zuschauer: 6579