DÃ¼sseldorfer EG: â€žLocal Heroâ€œ ist zurÃ¼ck in rot-gelb

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG stärkt weiter das „Düsseldorfer Element“ in ihrem neuen Team 2025/26.

Leon Niederberger kehrt zurück zu seinem Heimatclub! Bei den Rot-Gelben hat der Stürmer viele Hundert Spiele bei den Junioren und den Profis bestritten, bevor er 2020 zu den Krefeld Pinguinen wechselte. Neben Leon Hümer und Moritz Kukuk ist Niederberger ein weiteres Eigengewächs im neuen Kader. Der Linksschütze hat insgesamt 193 DEL-Spiele bestritten (36 Punkte) und dazu 210 Partien in der DEL2 absolviert. Hier kam er bislang auf 99 Punkte. Niederberger hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und spielt mit der Rückennummer 17.

Chefcoach Rich Chernomaz: „Leon Niederberger ist Düsseldorfer aus Leidenschaft mit einem großen rot-gelben Herz. Er ist ein absoluter Teamplayer, der sich immer mit ganzer Kraft in den Dienst der Mannschaft stellt. Dazu kann er durchaus auch im Scoring Akzente setzen. Das Gesamtpaket stimmt einfach. Diesen Spirit brauchen wir!“

Leon Niederberger: „Es ist ein schönes Gefühl, zu ‚meiner DEG‘ zurückzukehren. Meine fünf Jahre in Krefeld waren sehr intensiv und schön. Ich habe die Stadt und die Pinguine schätzen und lieben gelernt. Aber die Chance, noch einmal für meinen Heimatclub zu spielen, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich total auf die neue Saison und darauf, alle Fans wiederzusehen!“

Über Leon Niederberger

Der „Local Hero“ wurde am 31. Januar 1996 in Düsseldorf geboren. Er durchlief als Kind und Jugendlicher alle Nachwuchsteams des DEG Eishockey e.V. Erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammelte er später u.a. bei den Füchsen Duisburg, den Moskitos Essen (beides Oberliga) und beim EC Bad Nauheim (DEL2), In der DEL debütierte er in der Saison 2015/16. Seinen ersten Treffer erzielte er ein Jahr später. Nach vielen Spielzeiten in Rot-Gelb wechselte er 2020 zu den Krefeld Pinguinen. Nun also die Rückkehr nach Düsseldorf.

Info: Niederberger ist der zehnte Spieler des neuen Kaders.

Das Team 2025/26 im Überblick

Kontingentspieler (K), U24-Spieler (U), Förderlizenzspieler (F).

Tor: Leon Hümer (U24, F).

Verteidigung: Kevin Maginot, Max Balinson, Maximilian Faber, Moritz Kukuk (U24, F).

Sturm: Kevin Orendorz, Ryan Olsen, Lucas Lessio (K), Michael Clarke, Leon Niederberger.

