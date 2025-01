DÃ¼sseldorfer EG lÃ¤ÃŸt sich nach 2-Tore FÃ¼hrung die Butter vom Brot nehmen â€“ 3:4 gegen die Straubing Tigers

Düsseldorf. (MR) Die Trainer hatten ein gutes erstes Drittel der DEG gesehen, in welchem man mit 2:0 in Führung gegangen war. Auf den zweiten Ausgleich fand man jedoch keine Antwort mehr und unterlag schließlich in der Overtime, sodass es wieder nur einen mickrigen Punkt für die DEG gab.

Es war „Schools-Day“ und daher der Dome zu Rath sehr gut gefüllt. Die Zuschauer sahen zunächst die ersten Vorstöße der Straubing Tigers, nachdem im ersten Wechsel Brendan O’Donnell die Reflexe des Straubinger Goalies Zane McIntyre geprüft hatte. Danach kam mehr von den Gästen, ohne dass sie jedoch etwas Zählbares hätten verbuchen können. Nach einem guten Check von Cumiskey gegen Brandt in der Düsseldorfer Verteidigungszone schnappte sich Alec McCrea das Spielgerät. Sein Passversuch im Angriffsdrittel gegen drei gegnerische Schläger war zwar irgendwie nicht ganz geglückt, die Scheibe kam aber vor McIntyres Schoner und mit vereinten Kräften schoben und stocherten Laurin Braun und Bennet Roßmy nach (7.). Danach aber gab es wieder Pässe, die nicht ankamen, und die Tigers kamen zu mehreren Abschlüssen, wobei ihnen auch noch eine Strafe gegen die DEG half. Der Treffer aber fiel erneut auf der anderen Seite, hier hatte Gaudet die Kelle im Schuss von O’Donnell (13.). In der Schlussminute des Drittels hatte Danjo Leonhardt eine große Chance, doch Haukeland machte auch schnell den anderen Pfosten dicht.

Auch im zweiten Durchgang zeigten die Hausherren wenig Pucksicherheit und Passgenauigkeit. Die Tigers konnten minutenlang im Angriffsdrittel wirbeln. Eine Strafe gegen Ex-DEG’ler Geitner konnte sein ehemaliges Team nicht wirklich nutzen, ja, das Powerplay verdiente sogar seinen Namen nicht. Ein guter Abschluss sprang zwar dabei heraus, und alle hatten schon gejubelt, doch die Schiedsrichter hatte die Scheibe nur am Gestänge, nicht aber hinter der Linie gesehen. Zwar benötigten die Niederbayern auch mehrere Powerplay-Versuche, aber dann rappelte es im Kasten (37.). Kurz vor der Sirene hatten dann die Rheinländer schließlich doch noch eine gute Möglichkeit. Mit dem 2:1 wurden nochmals die Seiten gewechselt.

DEG bettelt um Gegentore

Den dritten Durchgang starteten die Gäste mit dem Paukenschlag. Nachdem man erneut nicht hatte klären können, schoß Joshua Samanski zum Ausgleich ein, da waren gerade wieder 60 Sekunden gespielt. O’Donnell hatte heute ebenso einen schlechten Tag wie die Bullyspieler der DEG. So hätte ein Bullygewinn vor allem im Powerplay sicher etwas geholfen. War aber nicht (übers Spiel gesehen hatte die Statistik 30:41 Bullys gesehen). In der 46. Spielminute war Düsseldorf auch endlich in Überzahl erfolgreich, Cumiskey hatte lange verzögert und dann eingeschossen. Doch so sehr man sich auch bemühte, die Tigers gewannen mehr Zweikämpfe, waren schneller und frecher unterwegs. Düsseldorf konnte nicht nachlegen, und Samanski traf in der 57. zum 3:3 Ausgleich. Es gab noch eine Strafe gegen die Gäste, doch es sollte kein Treffer mehr fallen. In der Verlängerung teilten sich die Teams den Puckbesitz „brüderlich“, doch nachdem Angle daneben geschossen hatte, ging es in die andere Richtung, und Nelson Nogier schoss zum Siegtreffer ein.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 3 Alec McCrea, 5 Moritz Wirt – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 92 Jakub Borzecki; 58 Max Balinson, 7 Sinan Akdag – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 81 Torsten Ankert – 72 Bennet Roßmy, 20 Laurin Braun, 42 Luis Üffing

STR – 70 Zane McIntyre – 92 Marcel Brandt, 61 Justin Braun – 22 Michael Connolly, 8 Joshua Samanski, 88 JC Lipon; 13 Mario Zimmermann, 5 Nick Geitner – 86 Skyler McKenzie, 19 Tim Brunnhuber, 10 Michael Clarke; 17 Adrian Klein, 77 Nelson Nogier – 7 Taylor Leier, 53 Danjo Leonhardt, 74 Travis St.Denis; 43 Philip Samuelsson – 75 Elis Hede, 20 Justin Scott, 91 Tim Fleischer

Die Tore erzielten:

1:0 (06:43) Roßmy (McCrea)

2:0 (12:46) Gaudet (O’Donnell, Ehl)

2:1 (36:55) Hede (Lipon, Brandt) PP1

2:2 (41:00) Samanski (Samuelsson, Connolly)

3:2 (45:51) Cumiskey (Ehl, Blank) PP1

3:3 (56:09) Samanski (Connolly)

3:4 (62:21) Nogier

Schiedsrichter: 16 Sean MacFarlane, 15 Christopher Schadewaldt (51 Dominic Kontny, 54 JP Priebsch)

Strafen: DEG – 6 Min.; STR – 8 Min.

Zuschauer: 12.328