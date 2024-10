DÃ¼sseldorfer EG kÃ¤mpft auf verlorenem Posten â€“ kein Vorbeikommen an Frankfurts Cody Brenner

Düsseldorf. (MR) Nach der knappen Niederlage in Ingolstadt am Freitag sollte heute eigentlich der Aufwärtstrend bestätigt und Punkte eingefahren werden. Vor allem, da die...

Düsseldorf. (MR) Nach der knappen Niederlage in Ingolstadt am Freitag sollte heute eigentlich der Aufwärtstrend bestätigt und Punkte eingefahren werden. Vor allem, da die Iserlohn Roosters mittags bereits in Bremerhaven baden gegangen waren, sodass die DEG mit einem Punktgewinn die „rote Laterne“ abgeben könnte.

Die Löwen Frankfurt kamen mit dem Selbstbewusstsein von drei Siegen in Folge in den Dome und grüßten vom 5. Tabellenplatz in den Keller ganz unten. Früh fanden sich die Hausherren gleich zwei Male auf der Strafbank wieder, beim zweiten Besuch klingelte es hinter Haukeland (Brace, 7.). Als auf der anderen Seite kurzfristig gleich zwei Spieler gleichzeitig aussetzen durften, kamen die Hausherren zwar zunächst zügig in die Aufstellung. Ein Mißverständnis nach dem Bully brachte den Gästen die Kontermöglichkeit (Schweiger), mehr sprang hier nicht heraus. Besser machten es die Gäste: Lobach kam mit den Spielgerät aus dem Kampf in der Ecke, legte zurück, und Lauridsen warf den Puck über Haukeland ins Tor. Auch in der nächsten Düsseldorfer Überzahl passierte nichts, sodass beim Stan dvon 0:2 die Seiten gewechselt wurden. Da war Roßmy bereits seit 2 Minuten in der Kabine, der für „Provozieren einer Strafe / unsportliches Verhalten“ eine Zehnminutenstrafe erhalten hatte.

14 Torschüsse und kein Treffer – und das gleich zweimal

Der zweite Abschnitt gehörte über weite Strecken der DEG. Die Gastgeber konnten sich immer wieder im Angriff festsetzen, allein die Schüsse kamen zu platziert, dass Brenner wenig Probleme hatte, diese festzuhalten. So gab es auch kaum Abpraller, und wenn fielen diese kaum in Düsseldorfer Kellen. Kurz vor Drittelende gab es doch noch einen Treffer. Dieser fiel allerdings wieder hinter Haukeland in den Kasten. Der Keeper reklamierte noch beim Schiedsrichter, doch in der Aufzeichnung konnte keine Regelwidrigkeit festgestellt werden. So wuchs der Rückstand auf 0:3 nach 40 Spielminuten. Auch im Schlussabschnitt konnten die Gäste mit ihrem Auftreten nicht wirklich zufrieden sein, beherrschte doch auch dieses Dirttel die DEG. Erneut konnten die Rheinländer 14 Torschüsse abgeben, doch beim Cody Brenner war grundsätzlich Endstation, der einen Sahnetag erwischt hatte. Für die Hausherren mag sich das Spiel wie die Geschichte von Don Quixotte angefühlt haben – viel Aufwand für nichts. Die Fans intonierten am Ende spontan ein neues Lied „rot und gelb spielt ganz große Scheiße…“. Es sollte beim 0:3 bleiben, und die Chance war vertan, die rote Laterne nach Iserlohn weiterzureichen.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 3 Alec McCrea, 58 Max Balinson – 94 Tyler Angle, 15Justin Richards, 21 Brendan O’Donnell; 5 Moritz Wirth, 7 Sinan Akdag – 72 Bennet Roßmy, 92 Jakub Borzecki, Philip Gogulla; 44 Jacob Pivonka, 11 David Lewandowski

LFF – 51 Cody Brenner – 52 Maksim Matushkin, 76 Daniel Wirt – 75 Julian Napravnik, 17 Carter Rowney, 78 Dominik Bokk; 4 Reid McNeill, 6 Kevin Maginot – 64 Markus Schweiger, 77 Daniel Pfaffengut, 86 Cameron Brace; 18 Markus Lauridsen, 22 Clayton Kirichenko – 83 Kevin Bicker, 15 Carter Proft, 26 Dennis Lobach; 24 Philipp Bidoul – 7 Cedric Schiemenz, 8 Nathan Burns, 61 Sebastian Cimmerman

Die Tore erzielten:

0:1 (06:52) Brace (Matushkin, Rowney) PP1

0:2 (12:57) Lauridsen (Lobach, Bidoul)

0:3 (37:09) Pfaffengut (Matushkin)

Schiedsrichter: 15 Christopher Schadewaldt, 5 Andre Schrader (42 David Tanko, 51 Dominic Kontny)

Strafen: DEG – 6 Min + Diszi Roßmy; LFF – 10 Min.



Zuschauer: 6354

DEG - LFF © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024