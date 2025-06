DÃ¼sseldorfer EG holt den nÃ¤chsten „verlorenen Sohn“ zurÃ¼ck

Düsseldorf. (PM DEG) Zum Ende der „Düsseldorfer Woche“ meldet die DEG die Verpflichtung eines weiteren Eigengewächses, der aber inzwischen ein erfahrener und gestandener Verteidiger geworden ist.

Nicolas „Nick“ Geitner kehrt zurück! Nach einem Jahr bei den Straubing Tigers hat der 26-Jährige in seiner Heimatstadt einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Als Jugendlicher hatte er alle Nachwuchs-Mannschaften des DEG Eishockey e.V. durchlaufen und spielte danach bis Sommer 2024 insgesamt 226 DEL-Spiele für die Rot-Gelben.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Nick Geitner ist ein grundsolider Verteidiger und für Stürmer ein im besten Sinne unangenehmer Gegenspieler. Positiv ist auch, neben den vielen neuen Gesichtern im Team Spieler zu haben, die den Club, die Fans und das Umfeld bereits kennen. Nick war viele Jahre fester Bestandteil unserer Defensive und soll es auch in den kommenden Jahren wieder sein.“

Geitner: „Ich freue mich, wieder die Farben meines Heimatvereins zu tragen. Hier leben meine Freunde und Familie und ich werde alles dafür geben, mit der DEG wieder erfolgreich zu sein!“

Über Nick Geitner

Der Rückkehrer wurde am 11. Dezember 1998 in Düsseldorf geboren. Von klein auf trug er die rot-gelben Farben seines Heimatclubs – egal ob im Fanblock oder selbst auf dem Eis. Auch für Deutsche Nachwuchsnationalmannschaften spielte der Linksschütze. 2018 wechselte Nick zu seinem ersten Profiverein nach Bad Nauheim. In dieser Saison spielte er ebenfalls in der Oberliga für den Herner EV. Im Folgejahr spielte Nick in der Profi-Mannschaft der DEG und auch für den EV Landshut in der DEL2. Ab 2020/21 wurde Nick zur Stammkraft der DEG-Verteidigung. Insgesamt stand das Eigengewächs für Düsseldorf in 226 Spielen auf dem Eis. Dann wechselte er im vergangenen Sommer zum Ligakonkurrenten Straubing.

Nick Geitner ist 178 cm groß und 80 kg schwer. Er wird in der kommenden Spielzeit wieder mit seiner gewohnten Trikotnummer 5 auflaufen. Geitner ist damit der fünfte Düsseldorfer im neuen Kader.





! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV