DÃ¼sseldorfer EG holt den nÃ¤chsten Topscorer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen starken Stürmer verpflichtet.

Lucas Lessio spielt in den kommenden zwei Jahren für die Rot-Gelben. Der Kanadier wechselt vom Liga-Konkurrenten Krefeld Pinguine über den Rhein. Dort hatte sich der 32-Jährige zuletzt als sicherer Punktesammler erwiesen. In 81 DEL2-Partien kam er für die Seidenstädter auf 83 Punkte (39 Tore, 44 Assists), also mehr als ein Zähler pro Spiel. Zuvor hatte er in 112 DEL-Begegnungen für die Grizzlys Wolfsburg und die Pinguine 43 Treffer markiert und 30 Vorlagen gegeben. Der Rechtsschütze hat im Verlaufe seiner Karriere auch 43 Spiele in der NHL bestritten und dabei sieben Punkte gemacht. Lessio ist der siebte Spieler des neuen Teams 2025/26. Weitere werden folgen. Eine Übersicht finden Sie am Ende dieser Pressemeldung.

Chefcoach Rich Chernomaz: „Lucas Lessio ist ein körperlich starker und erfahrener Stürmer, der seine Qualitäten in der DEL und DEL2 längst bewiesen hat. Ihm sind in der vergangenen Saison 25 Hauptrunden-Tore gelungen. Eine ähnliche Quote erhoffen wir uns auch bei der DEG. Wir sind glücklich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten!“

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Bis jetzt sind wir mit der Kaderzusammenstellung sehr zufrieden, die Gespräche laufen gut. Rick und ich sind zuversichtlich, dass wir ein schlagkräftiges Team aufbauen. Die DEG-Fans können sich freuen und sicher sein, dass wir im August eine komplette Mannschaft beisammen haben werden.“ Lucas Lessio: „Ich bin sehr aufgeregt, diese spannende Reise bei und mit der DEG zu beginnen. Ich werde mein Bestes geben, dass der Club mittelfristig wieder dahin zurückkehrt, wo er sportlich hingehört.“

Über Lucas Lessio

Der Kanadier ist im NHL-Draft 2011 in der zweiten Runde gedraftet worden. Eishockey hatte der am 23. Januar 1993 in Maple, Ontario, Kanada geborene Stürmer zuvor in den Jugendteams der Toronto Marlboros gelernt. In der Saison 2013/14 debütierte Lessio für die Phoenix Coyotes in der NHL. Es folgten weitere Einsätze in der Eliteliga für die Arizona Coyotes und die Montreal Canadiens. 2016 wechselt er nach Europa und spielte dort für mehrere Teams, u.a in der KHL. 2019 dann der erstmalige Wechsel nach Deutschland. Nach Wolfsburg und im Folgejahr Krefeld folgte ein Intermezzo in der österreichischen ICEHL, bevor es 2023 zurück nach Krefeld ging. Nun hat Lessio einen Vertrag bei der DEG unterschrieben. Er ist 1,85 m groß und 92 kg schwer. Seine Rückennummer steht noch nicht fest.

Seine Karriere in Zahlen

Lessio ist der erste Kontingentspieler des neuen Kaders. Insgesamt dürfen in der DEL2 fünf davon unter Vertrag genommen und nur vier eingesetzt werden (DEL: Elf und neun).

Das Team im Überblick: Neuzugänge (N), Kontingentspieler (K), U24-Spieler (U), Förderlizenzspieler (F).

Tor: Leon Hümer.

Verteidigung: Kevin Maginot, Max Balinson, Maximilian Faber.

Sturm: Kevin Orendorz, Ryan Olsen, Lucas Lessio (K).

