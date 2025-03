DÃ¼sseldorfer EG hat Hausaufgaben gemacht und besiegt die NÃ¼rnberg Ice Tigers mit 4:3

Düsseldorf. (MR) Trotz 0:1 Rückstand sah die DEG bis zur 42. Minute wie der Sieger aus, versäumte aber, in zwei Überzahlmöglichkeiten mit zwei Mann mehr, den Sack zuzumachen. So musste man am Ende noch bangen.

Marcus Weber – mit dem heutigen Spiel überholt er Patrick Reimer als Nürnberger Rekordspieler mit nunmehr 592 Spiele im Ice Tigers Trikot. Unter den Augen von 17 DEG-Meisterspielern aus den erfolgreicheren Jahren (u.a. Otto Schneitberger, Wolfgang Boos, Didi Hegen, Walter Köberle, Peter Schmitz, die Brüder Breidenbach) und auch dem langjährigen Stadionsprecher Volker Boix startete ein spannendes Spiel, lt. DEG-Coach und Nürnberger Spieler-Legende Steven Reinprecht mit zwei sehr guten Dritteln der Hausherren. Nach dem ersten Versuch durch Brendan O’Donnell und Alexander Ehl, in den Angriff zu kommen sowie dem ersten Abschluss von Drake Rymsha verlagerte sich das Spiel auf die andere Seite. Von Beginn an war gute, laute Stimmung im Dome. Nachdem die DEG eine frühe Strafe gut heruntergekillt hatte – immer wieder Evan Barratt und Charlie Gerard – war es kurz nach Ablauf der Überzahl eben jener Barratt, der einen schlechten Aufbaupass von Alex Blank auf Kyle Cumiskey abfing und Henrik Haukeland erstmalig überwinden konnte (8.). Die beste Möglichkeit der Hausherren hatte Bennet Roßmy in der 13. Spielminute, er schoss aber nur eine Beule in den Pfosten. Owen Headrick und Cody Haiskanen prüften Haukeland, dann brachte Blank im zweiten Anlauf nach guter Vorlage von Paul Postma das Spielgerät unter Niklas Treutle durch zum Ausgleich (15.). Es war dies der erste Einsatz für Treutle seit dem 28. Januar, nachdem er verletzungsbedingt pausieren musste. Gegen Drittelende leisteten sich gleich zwei Nürnberger „Straftaten“, sodass die DEG für 22 Sekunden gar mit zwei Mann mehr agieren konnte. Es sollte aber kein Treffer fallen, dass es mit dem 1:1 in die Kabinen ging.

DEG dreht Spiel mit zwei schnellen Treffern

Im zweiten Durchgang spielt die DEG bekanntlich auf das Tor, das ihrer Kabine am nächsten liegt. Ob das der Grund war, dass die Hausherren sich gleich dort im Angriffsdrittel festsetzten und gute Möglichkeiten kreierten? Früh waren sie dann auch erfolgreich, als „Lolle“ Braun mit weitem Pass geschickt wurde und humorlos am Karnevalssonntag zum 2:1 abschloss (23.). Und für die vielen lauten Fans sowie die Stimmung im Team des abstiegsgefährdeten Heimteams konnte man wenig später auch noch eine Überzahl nutzen (25.). Hier hatte Ehl seinen eigenen Schuss nachgearbeitet. Nach dem Powerbreak sah man wieder die Ice Tigers aus dem Startabschnitt, sie schnürten jetzt die Rheinländer mehrfach im Drittel ein. Es wurde nickelig, Ryan McKiernan und Barratt tauschten Nettigkeiten, auch Sinan Akdag und Gerard wurden nicht die besten Freunde. Doch der drei-Tore-Vosprung hielt bis zur nächsten Pause. Leider – aus Sicht der Rheinländer – aber nicht über weitere 20 Spielminuten.

Nürnberg kam sehr druckvoll aus der Kabine und riß das Spielgeschehen wieder an sich, nachdem die Hausherren auch die zweite eine doppelte Überzahl nicht hatten nutzen können. Und kaum waren die Franken wieder komplett, musste Haukeland das Spielgerät aus den Maschen fischen, nachdem Jeremy McKenna diese in die leere Ecke gezimmert hatte (44.). Düsseldorf verteidigte nur noch, kam selten mit kleinen Nadelstichen nach vorn. Und zur Drittelmitte passierte das, was einem im Tabellenkeller eben passiert: Roman Kechter traf zum 3:3 Ausgleich. Die Ice Tigers, die sich noch Hoffnung auf den 6. Platz machen, blieben dran und wollten am liebsten natürlich noch in regulärer Spielzeit den Gamewinner erzielen. Die DEG nahm sich durch zwei Strafen in der Schlussphase selbst aus dem Kampf um den Lucky Punch für die volle Punktzahl. In der Verlängerung war es schließlich Brendan O’Donnell, der die Vorlage von Ehl in den Giebel schickte. Auch wenn die DEG im Abstiegskampf ja jeden Punkt braucht, war man letztlich auch über 2 Punkte glücklich.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 3 Alec McCrea, 16 Kyle Cumiskey – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 8 Ryan McKiernan, 67 Bernhard Ebner – 92 Jakub Borzecki, 9 Rick Schofield, 18 Laurin Braun; 81 Torsten Ankert – 42 Luis Üffing, 44 Jacob Pivonka, 72 Bennet Roßmy

NIT – 31 Niklas Treutle – 6 Julius Karrer, 47 Owen Headrick – 92 Mark Rassell, 77 Will Graber, 95 Charlie Gerard; 90 Constantin Braun, 82 Hayden Shaw – 10 Evan Barratt, 13 Ryan Stoa, 91 Jeremy McKenna; 24 Marcus Weber, 74 Cody Haiskanen – 49 Thomas Heigl, 73 Roman Kechter, 29 Eugen Alanov; 9 Justus Böttner – 23 Lukas Ribarik, 44 Josef Eham, 48 Jake Ustorf

Die Tore erzielten:

0:1 (07:49) Barratt (Stoa)

1:1 (14:45) Blank (Postma, Akdag)

2:1 (22:51) L. Braun (Pivonka, Ebner)

3:1 (24:17) Ehl (Cumiskey, O’Donnell) PP1

3:2 (43:58) McKenna (Headrick, Stoa)

3:3 (51:15) Kechter (Heigl, Alanov)

4:3 (61:32) O’Donnell (Ehl, Postma)

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 18 Lukas Kohlmüller (94 Patrick Laguzov, 54 JP Priebsch)

Strafen: DEG – 8 Min.; NIT – 12 Min.

Zuschauer: 9631