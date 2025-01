DÃ¼sseldorfer EG gewinnt nach vielen Penaltys gegen die Schwenninger Wild Wings 4:3

Düsseldorf. (MR) Die DEG offenbar sehr angefasst durch die traurige Nachricht benötigte 20 Minuten, um ins Spiel zu finden, konnte einen 3 Tore Rückstand ausgleichen und am Ende den Zusatzpunkt mitnehmen.

Der heutige 41. Spieltag stand ganz unter dem bedrückenden Eindruck der Todesnachricht des ehemaligen DEG-Stürmers Tobias Eder, der mit nur 26 Jahren heute den Kampf gegen den Krebs verloren hat. So war die gedrückte Stimmung im Kabinengang und auf der Tribüne zu spüren, Musikeinspielungen fanden nur sehr moderat statt. Das Trikot von Eder hing mit auf der DEG Bank, die Spieler und Schiedsrichter trugen eine kleine Trauerschleife für Tobi auf dem Helm – die DEG Spieler auf der anderen Seite auch eine Schleife „SR“ für Star Rakhshani (Schwester von DEG Verteidiger Paul Postma), die ebenfalls vor wenigen Tagen ihren Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Nach einer Schweigeminute starteten die Gäste mit wesentlich mehr Zug zum Tor, die DEG fand im Startabschnitt fast überhaupt nicht statt. Auch Haukeland im Tor zeigte ungewohnte Schwächen, den Puck einzufrieren. So wurde in Überzahl eine nicht festgemachte Scheibe über den Strich geschoben (7.). Düsseldorf kam kaum mal ins Angriffsdrittel, 5:20 Torschüsse wurden gezählt. In der 8. Spielminute musste Eriksson das erste Mal eingreifen, danach verschossen Gogulla, Roßmy und O’Donnell. Besser und offenbar freier im Kopf erhöhten die Wild Wings zur Drittelmitte auf 2:0. Und eine halbe Sekunde vor der ersten Pause legte Senyshyn den 3. Treffer nach.

DEG fuchst sich ins Spiel

Das zweite Drittel sah ein ganz anderes Spiel. Nach dem Schuss von Boyle auf der einen Seite spielte sich vieles jetzt vor Eriksson ab. Nach einem Bandencheck musste Schwenningens Larkin auf die Strafbank. Doch er hatte noch nicht wirklich Platz genommen, als O’Donnells Fackel hinter Eriksson einschlug (25.). Die Hausherren jetzt mit wesentlich mehr Spielanteilen als im Startabschnitt, jetzt war es ein Eishockeyspiel. Und auf der anderen Seite waren die Gäste nicht mehr so treffsicher. Bei einer angezeigten Strafe ging das Spiel schnell wieder Richtung Schwenninger Tor, Haukeland hatte den weiten Weg, aber bis zur Bank kam er gar nicht mehr, da hatte Ebner getroffen (35.). Natürlich klappte längst nicht alles, manches war zwar gut gedacht aber schlecht ausgeführt, und so kamen auch die Schwarzwälder zu dem einen oder anderen Abschluss. Beim Stand von nur noch 2:3 wurden nochmals die Seiten gewechselt.

Im dritten Durchgang waren die Spielanteile wieder gleichmäßiger verteilt, den Treffer aber erzielte Gogulla (46.), der erst nach kurzem Videostudium gegeben wurde. Danach versuchten beide Mannschaften, noch in der regulären Spielzeit den Siegtreffer zu landen, was aber nicht gelang. In der Verlängerung hatten die Hausherren – jetzt lautstark von den eigenen Fans angefeuert – zwar mehr Möglichkeiten, der erlösende Treffer wollte aber noch immer nicht fallen. Im Penalty Shoot out schließlich war es der gesamt 18. Schütze, der die Entscheidung brachte – Gaudet mit einem frechen Rückhandschuss.

Die DEG Spieler nahmen nach dem Spiel die Ehrung in Empfang, die hauptsächlich eine Ehrung für Tobi Eder war, O’Donnell hielt dessen Trikot auf der Ehrenrunde hoch.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 8 Ryan McKiernan, 7 Sinan Akdag – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 18 Laurin Braun; 3 Alec McCrea, 5 Moritz Wirth – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 81 Torsten Ankert – 92 Jakub Borzecki, 44 Jacob Pivonka, 72 Bennet Roßmy

SWW – 60 Joacim Eriksson – 78 William Weber, 54 Ben Marshall – 72 Brendan McMillan, 88 Kyle Platzer, 47 Alexander Karachun; 4 Jordan Murray, Daryl Boyle – 96 Tyson Spink, 90 Tyler Spink, 23 Brett Richie; 53 Alex Trivellato, 37 Thomas Larkin – 93 Sebastian Uvira, 10 Mirko Hofflin, 89 Zach Senyschyn; 16 Arkadiusz Dziambor – 9 Philip Feist, 64 Boaz Bassen, 18 Daniel Neumann



Die Tore erzielten:

0:1 (06:51) Ritchie (Murray, Höfflin) PP1

0:2 (05:56) Tylor Spink (Feist)

0:3 (19:59) Senyshyn (Boyle, Höfflin)

1:3 (24:12) O’Donnell (Angle, Cumiskey) PP1

2:3 (34:43) Ebner (O’Donnell, Gaudet)

3:3 (45:34) Gogulla (Wirth, Rymsha)

4:3 (65:00) Gaudet PS



Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 5 Andre Schrader (54 JP Priebsch, 52 Davis Zunde)

Strafminuten: DEG – 6 Min.; SWW – 4 Min.

Zuschauer: 5303