Düsseldorfer EG geht ohne Paul Postma auf große Reise: Am Mittwoch in Mannheim, dann geht es weiter nach Frankfurt und München

Düsseldorf. (PM DEG) In dieser Woche muss die Düsseldorfer EG die Koffer packen: Das Team bestreitet gleich drei Auswärtsspiele in Folge.

Am Mittwoch (15. Januar, 19:30 Uhr) heißt es „kämpfen und siegen“ in der SAP-Arena in Mannheim. Darauf folgen Partien in Frankfurt und München.

Rückblick: Am vergangenen Wochenende empfingen wir zuhause im PSD BANK DOME die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin. Aus zwei harten Spielen belohnte sich die DEG immerhin mit drei Punkten. Gegen Straubing verlor man 3:4 in der Over-Time, während man gegen den amtierenden Meister kurz vor Schluss ausglich und das Spiel in der anschließenden Verlängerung mit 3:2 für sich entschied. Damit endete eine Pechsträhne von sieben sieglosen Verlängerungen in Folge. Endlich!

Der Kader: Nicht mit auf große Auswärtsreise fahren die Langzeitverletzten Olli Mebus, Rick Schofield und Leon Hümer. Außerdem steht Paul Postma nicht im Kader. Der Verteidiger fehlt in den nächsten Spielen aus persönlichen Gründen.

Der Gegner: Die Adler Mannheim stecken in einer spielerischen Krise. Sie verloren die vergangenen sechs Spiele in Folge und sind dementsprechend im Jahr 2025 noch sieglos. Zwei Niederlagen stechen dabei hervor. Im diesjährigen Winter Game unterlagen sie schnellen Frankfurtern mit 1:5 und kurz darauf den Eisbären Berlin sogar mit 3:9.

Trotzdem hält sich Mannheim auf Platz 6 der Tabelle. Punkte brauchen sie jedoch dringend: Straubing rückt von hinten auf. Vorne enteilt die Tabellenspitze und vergrößert ihren Abstand von Spiel zu Spiel. Den Adlern würde derzeit ein Sieg reichen, um auf Platz 4 vorzurücken. Dabei können sie auf einen eigentlich treffsicheren Sturm setzen. Gleich sieben Stürmer haben bereits über 20 Punkte. Allen voran Matthias Plachta mit zehn Toren und 15 Assists. Gegen die Rot-Gelben hatte Mannheim bisher keine Probleme. In dieser Saison konnten sie beide Spiele gegen die DEG für sich entscheiden. Im Oktober gewannen sie 4:2 und Anfang Dezember 2:0. Aber nicht vergessen: Düsseldorf holte in den vergangenen drei Spielen immer mindestens einen Punkt und erkämpfte sich diese vor allem gegen Teams der oberen Tabellenhälfte.

Der Ausblick: Von Mannheim aus führt die Saison weiter nach Frankfurt (Freitag, 19:30 Uhr) und anschließend nach München (Sonntag, 14:00 Uhr). In der darauffolgenden Woche ist es dann endlich wieder Derbyzeit. Die DEG empfängt die Kölner Haie (24.Januar 2025, 19:30 Uhr) im bereits ausverkauften PSD BANK DOME.

