Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie – das ewig junge Derby geht in die 243. Runde und mit 6:3 an die Haie

Düsseldorf. (MR) Der PSD BANK DOME war ausverkauft und die Haie zu Gast. Diese zeigten eine geschlossene reife Leistung, gegen die die Düsseldorfer EG aussah, als wären sie noch am Beginn der Vorbereitung. Früh stellten die Haie die Weichen auf Sieg.

Bei der DEG lief heute erstmals der unter der Woche nachverpflichtete Tyler Gaudet (ex Mannheim) auf, dafür musste Jakob Pivonka als überzähliger Ausländer pausieren. Jakub Borzecki fehlte ebenso, genau wie die verletzten Oliver Mebus und Torsten Ankert. Die Gäste liefen annähernd in der gleichen Aufstellung auf wie vergangenen Sonntag, einzig Hȧkon Hänelt stand zum ersten Mal diese Saison auf dem Eis. Hinzugekommen war auch Tim Wohlgemuth nach Verletzung, dafür pausierte Youngster Kevin Niedenz. Im Tor verließ man sich wieder auf Henrik Haukeland auf der einen und Julius Hudaček auf der anderen Seite. Die Halle war schon früh gut gefüllt. So konnte das erste Rheinische Derby dieser Saison starten. Die Stimmung war prächtig, es war laut. Und auf dem Eis ging es hin und her. Zwar hatte die Statistik im Startabschnitt zunächst noch mehr Schüsse aufs Tor für die Hausherren verzeichnet, waren es aber die Haie, die den ersten Treffer erzielten – eingeleitet durch einen Fehlpass von Akdag an der blauen Linie (4.). Mochte dies noch ein Ausrutscher gewesen sein (ach ja – das Eis war heute wieder sehr glatt, da rutschte mancher Spieler aus), lud die DEG aber im Fortgang die Gäste zum Toreschießen ein. Und da bei diesen die Scheibe um einiges leichter lief als bei der DEG, fand sich gerne einer ein, der vollstreckte. Auf der anderen Seite war man zu umständlich oder zu ungenau. So stand es nach 20 Spielminuten nicht unverdient 0:4, und die Hausherren wurden unter Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet..

DEG erlebt Beerdigung erster Klasse

Die Hausherren kamen besser aus der Kabine. Sie waren jetzt druckvoller und kamen zu der einen oder anderen Möglichkeit. Es gab früh die erste Strafzeit, und diese traf die Haie. Sehr schnell war die Strafzeit beendet, Düsseldorfs Neuzugang Paul Postma hatte die Scheibe versenkt. Die Stimmung auf der Düsseldorfer Fanseite stieg wieder, doch nur allzubald übernahmen die Gäste wieder das Ruder. Zur Drittelmitte stellte Vittasmäki den alten Abstand wieder her, ehe Storm im Gewühl am Torkreis goldrichtig stand, um die scharfe Hereingabe von Kammerer um den Pfosten zu drücken. Es blieb dabei, die DEG (teilweise) bemüht, der eine oder andere hatte auch mal eine Idee, aber jeder lief gefühlt grundsätzlich in zwei Gegner hinein und verlor seine Chance oder das Spielgerät.

Erneut früh im dritten Durchgang gab es wieder ein Lebenszeichen der Landeshauptstädter, als Gogulla gut im Slot nacharbeitete. Und die DEG weiter bemüht, aber es sah alles sehr mühsam aus. O’Donnell versuchte es eigensinnig mit der Brechstange. Auf der anderen Seite scheiterten Wohlgemuth, Sennhenn und Bailen. Die DEG kam nochmals in den Genuss einer Überzahl, doch mehr Puckbesitz hatten hier die Domstädter. Man hörte fast nur noch den Kölner Anhang, der Gesänge wie „Absteiger, Absteiger“ und „die Nummer eins am Rhein sind wir“ anstimmten. In der Schlussphase entluden sich auf beiden Seiten die Emotionen. Während die Strafen ausdiskutiert wurden, hörte man auch wieder die DEG-Wand, die allerdings nicht mehr unterstützend jubelte: „Wir ham die Schnauze voll…“. Alex Blank setzte in der letzten Minute den Schlusspunkt mit einem Treffer in eigener Unterzahl. Das war beim Endstand von 3:6 allerdings nur noch Kosmetik.

Trainerstimmen zum Spiel

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland (ab 21. Min. 33 Nikita Quapp) – 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 72 Bennet Roßmy, 14 Justin Richards, 21 Brendan O’Donnell; 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 94 Tyler Angle, 93 Tyler Gaudet, 87 Philip Gogulla; 3 Alec McCrea, 58 Max Balinson – 28 Alexander Ehl, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 5 Moritz Wirth

KEC – 35 Julius Hudaček – 47 Veli-Matti Vittasmäki, 7 Nick Bailen – 10 Justin Schütz, 89 Gregor MacLeod, 82 Alexandre Grenier; 22 Maximilian Glötzl, 53 Adam Almquist – 9 Maxi Kammerer, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 91 Moritz Müller, 17 Jan Luca Sennhenn – 62 Parker Tuomie, 21 Juhani Tyrväinen, 18 Josh Currie; 92 Hȧkon Hänelt, 33 Tim Wohlgemuth, 5 Robin van Calster, 34 Elias Lindner

Die Tore erzielten:

0:1 (03:57) Schütz (Grenier)

0:2 (11:17) MacLeod (Schütz, Grenier)

0:3 (14:15) MacLeod (Grenier, Kammerer)

0:4 (19:18) Aubry (Bailen, Vittasmäki)

1:4 (21:45) Postma (Richards, O’Donnell) PP1

1:5 (30:51) Vittasmäki (Kammerer, Aubry)

1:6 (33:48) Storm (Kammerer)

2:6 (42:17) Gogulla (Roßmy)

3:6 (59:17) Blank (McCrea) SH1

Schiedsrichter: 17 Kilian Hinterdobler, 7 Marian Rohatsch (94 Patrick Laguzov, 85 Kai Jürgens)

Strafen: DEG – 11 Min.; KEC – 13 Min.

Zuschauer: 13.102

