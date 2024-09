DÃ¼sseldorfer EG freut sich Ã¼ber die RÃ¼ckkehr einiger Spieler

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat zuletzt auf einige Spieler verzichten müssen. Beim TIMOCOM NRW-CUP in Krefeld fehlten gleich sieben Profis aus unterschiedlichen...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat zuletzt auf einige Spieler verzichten müssen.

Beim TIMOCOM NRW-CUP in Krefeld fehlten gleich sieben Profis aus unterschiedlichen Gründen. Einige Akteure befinden sich nun wieder im Training und werden wieder zum Team stoßen. Eine Übersicht vor dem Sachsenlotto Cup in Dresden am kommenden Wochenende:

Henrik Haukeland ist von der Olympia-Qualifikation zurückgekehrt und kann wieder eigesetzt werden. Norwegen hat die entscheidende Begegnung gegen Dänemark 1:4 verloren. Nikita Quapp hat seine Fußverletzung erstaunlich schnell überwunden und steigt in den nächsten Tagen ins Teamtraining ein.

Alexander Ehl ist wieder fit und kann in Dresden eingesetzt werden. Bei Brendan O’Donnell, Kyle Cumiskey, Rick Schofield und Bernhard Ebner wird im Laufe dieser Woche entschieden, ob sie in Dresden auflaufen oder nochmals aussetzen.

Sportdirektor Niki Mondt: „Wir wägen genau ab, ob ein Einsatz in Dresden noch mit Risiko verbunden ist. Priorität hat, dass alle genannten Spieler zum Saisonstart fit sind – optimalerweise natürlich schon zur Generalprobe am 15. September in Iserlohn.“

Erstes Spiel in Dresden ist am Samstag, 7. September, um 15.00 Uhr gegen die Nürnberg Ice Tigers. Das Spiel um Platz 3 ist am Sonntag um 14.00 Uhr, das Finale um 17.30 Uhr. Gegner sind hier dann die Dresdner Eislöwen oder HC Verva Litvinov (erste tschechische Liga).