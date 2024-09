Düsseldorfer EG freut sich auf viele Anhänger zur Saisoneröffnung im Stahlwerk

Düsseldorf. (PM DEG) The Boys Are Back In Town! Am Samstag steigt im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße wieder die offizielle Saisoneröffnungsfeier mit dem...

Alle Spieler und Trainer sind vor Ort, es gibt Stände von Partnern und Institutionen sowie exklusive Trikotversteigerungen. Die Rahmendaten:

Ort: Stahlwerk Düsseldorf, Ronsdorfer Straße 134

Tag: Samstag, 14. September 2024

Zeiten:

Einlass 13.30 Uhr, Versteigerung Teil 1 um 14.40 Uhr

Programm von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Währenddessen:

Versteigerung Teil 2.

Anschließend mischt sich das Team noch bis 18.00 Uhr unter die Fans.

Ab 20.00 Uhr steigt dort die große Party „30 Jahre Stahlwerk“.

Bei zwei exklusiven Auktionen werden insgesamt acht game-worn-Jerseys versteigert. In Teil 1 geht es um die vier roten Original-Trikots aus 2023/24 von Henrik Haukeland, Alex Ehl, Alec McCrea und Brendan O’Donnell. In Teil 2 geht es vier weiße Sondertrikots aus der aktuellen Vorbereitung: Leon Hümer, Tyler Angle, Drake Rymsha und Lenny Boos. Vor Ort gibt es dazu die Möglichkeit, weitere Spieler-Trikots zu einem Festpreis zu erwerben. Bezahlung ist nur bar oder per Paypal möglich.

Reminder: Wie auch schon in den vergangenen Jahren trennt die DEG aus organisatorischen und zeitlichen Gründen die Eröffnung von der ersten Autogrammstunde. Diese findet am Dienstag, 24. September statt. Weitere Details folgen. Am Samstag gibt es aber jede Menge Möglichkeiten für Selfies etc.