DÃ¼sseldorfer EG â€“ EHC Red Bull MÃ¼nchen: Am Ende reichte es der DEG nicht fÃ¼r Punkte.

Düsseldorf. (MR) Zum letzten Spiel vor der kleinen Länderspielpause begrüßte die DEG den EHC Red Bull München und mit ihnen den neuen / alten Trainer Don Jackson, der ja auch in Düsseldorf kein Unbekannter ist. Die DEG hatte 3 der letzten 5 Spiele gegen den EHC für sich entscheiden können, beide Spiele im Garden in dieser Saison; allerdings zuhause das erste Spiel gegen den EHC auch deftig mit 0:8 verloren…

Erneut stand ein schweres Spiel an diesem Sonntag an, nicht nur sportlich – der EHC Red Bull München hat seit der Rückkehr von Don Jackson an die Bande bisher kein Spiel verloren – sondern natürlich auch emotional. Für München lief auch Andi Eder erstmalig nach dem Tod seines Bruders Tobi wieder auf. Auch Paul Postma auf Seiten der Rheinländer war wieder dabei. Es gab aber auch positive Nachrichten: so wurde Philip Gogulla, der ja auch bereits für den EHC gespielt hatte, vor dem Spiel für 1100 DEL-Spiele geehrt. Damit ist er nach Moritz Müller, der diesen Meilenstein vor wenigen Spieltagen erreicht hatte, der zweite noch aktive Spieler, der diese Marke geknackt hat, und Gogulla ist in der Ewigen Besten Liste in dieser Disziplin auf Platz 4. Gespielt wurde dann auch, und hier hatten zunächst die Roten Bullen mehr vom Spiel und die zwingenderen Möglichkeiten. Doch beide Torhüter – Henrik Haukeland auf der einen, Mathias Niederberger auf der anderen Seite, konnten ihren Kasten sauberhalten, wobei auf Düsseldorfer Seite auch mal der eine oder andere Feldspieler aushelfen musste. Es ging torlos in die erste Pause.

Düsseldorfer EG ist ab Minute 21 druckvoller

Obwohl man in der Pause nichts geändert habe, wie Sinan Akdag im Pauseninterview zu Protokoll gab, waren die Hausheren im zweiten Durchgang präsenter als vorher. Jetzt ging es hin und her, die Möglichkeiten waren gleichmäßiger verteilt. Doch auch die „Fahrkarten“, die selbst ausgewiesene Torjäger schossen (Ehliz, Eisenschmid, Hirose auf der einen, Gaudet, O’Donnell auf der anderen) waren weiterhin zu finden. Am nächsten dran war Akdag in der 35. Spielminute, er traf aber nur den Pfosten. Düsseldorf überstand zwei Unterzahlsituationen, und auch München geriet in Unterzahl. Die Hausherrern setzten sich fest, ließen die Scheibe laufen. Und schließlich war der Onetimer von O’Donnell drin (38.).

Früh im dritten Durchgang nutzte DeSousa eine kleine Unaufmerksamkeit in der Düsseldorfer Hintermannschaft und konnte freistehend einen Rebound an Haukeland vorbeibringen (42.). Und die Bajuwaren blieben dran, wenig später fand Rieder die Lücke und nutzte erneut einen Rebound (46.). Die Hausherren versuchten alles, was München zulies. Das Spiel verflachte, die Gäste verlegten sich darauf, hinten zu stören. Früh zog Steven Reinprecht den Goalie, doch München konnte mehrfach befreien, dass die DEG viel Zeit damit verbrachte, hinter der Scheibe herzulaufen. Und vor dem Tor war ein Menschenauflauf, dass einfach kein Durchkommen mehr war. So blieb es beim 1:2 – einem weiteren Sieg für den EHC unter der neuen Ära Don Jackson.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 8 Ryan McKiernan, 7 Sinan Akdag – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 4 Paul Postma, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 3 Alec McCrea, 67 Bernhard Ebner – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 92 Jakub Borzecki; 5 Moritz Wirth – 72 Bennet Roßmy, 18 Laurin Braun, 42 Luis Üffing

RBM – 35 Mathias Niederberger – 4 Will Butcher, 22 Jakob Weber – 21 Nico Krämmer, 93 Maximilian Kastner, 20 Andreas Eder; 57 Emil Johansson, 74 Les Lancaster – 17 Taro Hirose, 82 Chris De Sousa, 42 Yasin Ehilz; 16 Konrad Abeltshauser, 3 Dominik Bittner – 8 Tobias Rieder, 52 Patrick Hager, 11 Markus Eisenschmid; 70 Maximilian Daubner – 27 Veit Oswald, 15 Nikolaus Heigl, 14 Nick Maul

Die Tore erzielten:

1:0 (37:20) O’Donnell (Cumiskey, Angle) PP1

1:1 (41:07) DeSousa (Ehliz, Daubner)

1:2 (46:00) Rieder (Hager, Abeltshauser)

Schiedsrichter: 45 Roman Gofman, 16 Sean MacFarlane (85 Kai Jürgens, 95 Denis Menz)

Strafen: DEG – 4 Min.; RBM – 6 Min.

Zuschauer: 8352

