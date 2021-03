DÃ¼sseldorfer EG bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg

Düsseldorf. (MR) Seit dem 5:2 Derbysieg gegen die Kölner Haie vom 21.2. wartet die Düsseldorfer EG auf Punkte, doch auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven...

Düsseldorf. (MR) Seit dem 5:2 Derbysieg gegen die Kölner Haie vom 21.2. wartet die Düsseldorfer EG auf Punkte, doch auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven machten am 25. Spieltag keine Gastgeschenke und entführten beim 2:5 die volle Punktzahl aus der Rheinmetropole.

Düsseldorf startete in der gleichen Aufstellung wie am Sonntag in Krefeld, auch im Tor stand wieder Pantkowski, der damit sein drittes Spiel in Folge machte. Bisher hatte Harold Kreis die Goalies immer nach zwei Spielen wechseln lassen. Zunächst ging es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Eine erste Strafe gab es nach 7 gespielten Minuten und traf die Gäste aus der Seestadt. Düsseldorf schnell in der Aufstellung, Barta diesmal aus dem linken Bullykreis erst auf den Goalie, dann traf er den Pfosten. Flaake staubte zum Führungstreffer ab. Danach schlug das Pendel für die DEG aus, und es gab eine Anzahl aussichtsreicher Möglichkeiten. Dann aber wanderte der erste Düsseldorfer auf die Strafbank, und wer anders als der Karawankenexpress schlug erbarmungslos zu. 1:1 war auch der Pausenstand. Im mittleren Abschnitt sah man engagiertere Düsseldorfer, die sich schließlich in der 29. Min. auch mit dem 2:1 belohnte. Nowak hatte sich rein getankt und hinter dem Tor entlang gespielt. Alanov warf die Scheibe aufs Tor, Eder verlängerte in die Maschen. Doch man versäumte es, auch im Powerplay zu erhöhen. Besser machten es die Gäste, kaum dass die Strafe vorbei war. Erst stocherte Friesen die Scheibe um den Pfosten zum Ausgleich, dann rutschte gar der dritte Puck über die Linie, den Pantkowski eigentlich hatte.

Mit Kawumm in die zweite Pause

In den Schlussminuten des Mitteldrittels hatten die Hausherren die zuletzt eingeschlichene Körperlosigkeit abgelegt. Zunächst geigte Jensen seinem Gegenpart die Meinung, konnte gar nicht ablassen – und zog dadurch eine doppelte Strafe. Mit dem Schlusspfiff fuhr Carey noch einen Check zu ende, was dem Gegner gar nicht gefiel, sodass es noch ein wenig „Austausch“ an der Bande gab, ehe man in die Kabinen ging. Dumm nur, dass Düsseldorf dadurch mit 52 Sekunden doppelter Unterzahl beginnen musste. Zwar ließen die Pinguins mit zwei Mann mehr die Scheibe locker kreisen, einen Torschuss versuchten sie nicht. Damit warteten sie, bis die DEG gerade wieder zu viert war, McGinn stocherte am erfolgreichsten. Die beiden darauf folgenden Powerplays sahen sehr unterschiedlich aus. Erst hatten die Gastgeber die Überzahl, einzig Carey hatte zwei Möglichkeiten. Dann musste Olimb raus, und Pantkowski und seine Vorderleute mussten gleich eine Vielzahl von Schüssen blocken und irgendwie um das Tor herum lenken. Wieder komplett hatten Kammerer und Carey zwei aussichtsreiche Chancen, Fischbuch ließ sich die Scheibe im Angriffsdrittel klauen und im direkten Gegenzug versenkte Jeglic das 5:2 für seine Farben. Jeglic und Düsseldorfs neuer Verteidiger Brejcak gerieten erneut aneinander und wanderten gemeinsam auf die Strafbank, wo sie lautstark weitergifteten – schimpfend versteht der Slowene offenbar den Slowaken. Die Rheinländer versuchten noch eine Schlussoffensive, schossen aus allen Lagen, aber am Ergebnis von 2:5 ließ sich nichts mehr korrigieren. Bremerhaven damit 2 Spieltage vor dem Ende der geteilten Runde auf Platz 2, während die DEG wieder auf den 5. Platz abgerutscht ist.



Es spielten:

DEG – Mirco Pantkowski – Kyle Cumiskey, Nicholas B. Jensen; Marco Nowak, Jan Brejcak; Nick Geitner, Bernhard Ebner; Charlie Jahnke – Daniel Fischbuch, Ken Andre Olimb, Maxi Kammerer; Jerome Flaake, Alex Barta, Victor Svensson; Mathias From, Matt Carey, Alexander Karachun; Tobias Eder, Patrick Buzas, Eugen Alanov

BHV – Brandon Maxwell – Anders Krogsgaard, Stanislav Dietz; Vladimir Eminger, Michael Moore; Patch Alber, Maxime Fortunus; Simon Stowasser – Miha Verlic, Jan Urbas, Ziga Jeglic; Tye McGinn, Alexander Friesen, Dominik Uher; Niklas Andersen, Cory Quirk, Filip Reisnecker; Luca Gläser, Christian Hilbrich



Tore:

1:0 (07:13) Flaake (Barta, Jensen) PP1

1:1 (12:45) Verlic (Urbas, Hilbrich) PP1

2:1 (28:52) Eder (Alanov, Nowak)

2:2 (36:49) Friesen (Jegic, McGinn)

2:3 (38:25) McGinn (Uher, Friesen)

2:4 (40:55) McGinn (Verlic, Dietz) PP1

2:5 (47:51) Jeglic (Verlic, Urbas)

Strafen:

DEG – 16; BHV – 16 Min.



Schiedsrichter:

Aleksi Rantala, André Schrader (Andreas Kowert, Jan Philipp Priebsch)