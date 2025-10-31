Düsseldorfer EG bezwingt die Lausitzer Füchse erst im Penaltyschießen 3:2

Düsseldorf. (MR) Drei unterschiedliche Drittel, Verlängerung und Penaltyschießen, außerdem zwei Fights – dieses Spiel bot von allem etwas für die Fans, die sich sichtlich gut unterhalten sahen.

Die Füchse unter ihrem Coach Christof Kreutzer, ehemals Meisterspieler bei der DEG, waren mit mehreren Fanbussen und einigen Privatfahrern angereist – heute war Feiertag in Sachsen, da bietet sich die Auswärtsfahrt ja durchaus an. Und sie sahen sehr druckvolle Füchse, die über weite Strecken des ersten Drittels das Spiel machten. Bei den Hausherren lief nicht viel zusammen. Der Lausitzer Goalie hatte wenig zu tun im Startabschnitt, während Düsseldorfs Bednard zunächst die Null festhielt. Im zweiten Durchgang war die DEG besser im Geschehen und hatte jetzt wesentlich mehr Spielanteile als zuvor. Einige Chancen, aber es brauchte eine angezeigte Strafe, dass der Puck erstmalig hinter der Linie landete (Balinson, 28.). Der Jubel war groß. Eine anschließende Strafe gegen die Gäste konnten die Hausherren trotz ein paar guter Ansätze (immer wieder Hirano!) nicht nutzen. Die Gäste mit klein-klein Passspiel verwirrten die Düsseldorfer Verteidiger dicht um das Tor und konnten zum Ausgleich einschießen (Hjorth, 35.). Die Rheinländer hatten aber die postwendende Antwort – 19 Sekunden später versenkte Hirano aus der Halbdistanz das Spielgerät. Aber noch in diesem Abschnitt stellten die Lausitzer wieder auf Null, als Broda am langen Pfosten sträflich frei stand (37.).

Wilder Schlussabschnitt bringt noch keinen Sieger

Im dritten Durchgang versuchten beide Teams mit schnellen Vorstößen, den Siegtreffer zu erzielen. Doch auch jeweils ein Powerplay auf beiden Seiten brachte keine Ergebnisänderung. Bednard auf der einen Seite ließ viel prallen, doch die Gäste konnten dann die freie Scheibe nicht verwenden. Sein Gegenüber, Morrone, fing mehr Scheiben ein und hielt diese fest. Beim Nachstochern um die Goalies wurde kräftig ausgeteilt. So hatten Havlena (LFX) und Brown (DEG) einen „Händel“ und durften für 5 Minuten ausruhen (48.). Und auch Kukuk (DEG) und Anders (LFX) tauschten am DEG Gehäuse handfeste Nettigkeiten (54.). Das brachte vor allem Stimmung auf den Rängen, die sowieso das ganze Spiel über viel Support lieferten. Es ging in die Verlängerung, in der es ebenfalls teils wild hin und her ging. Brown wurde vor dem Tor gelegt, und Bradford durfte zum Penaltyschuss antreten, der aber sichere Beute von Marrone wurde. Schließlich kam es zum Shoot out. Hier traf sofort als erster Schütze Hirano, alle anderen scheiterten. Der Jubel der Fans nach dem Spiel hörte sich an, als habe man den Stanley Cup gewonnen, wie ein DEG-Betreuer meinte.

Es spielten:

DEG – 50 Ryan Bednard – 21 Emil Quaas, 63 Maximilian Faber – 78 Kevin Orendorz, 71 Ture Linden, 14 Kevin Norén; 5 Nick Geitner, 6 Kevin Maginot – 54 Erik Brown, 22 Erik Bradford, 91 Yushiroh Hirano; 58 Max Balinson, 26 Moritz Kukuk – 17 Leon Niederberger, 18 Michael Clarke, 96 Simon Thiel; 53 Kevin Niedenz, 37 Lenny Boos, 32 Joel Hofmann

LFX – 31 Anthony Morrone – 18 Moritz Kretschmar, 27 Eric Hjorth – 23 Lane Scheidl, 25 Lennard Nieleck, 26 Christopher Theodore; 7 Kyle Havlena, 19 Tim Sezemsky – 24 John Broda, 11 Charlie Jahnke, 34 Alexander Dosch; 38 Simon Stowasser, 42 Tim Heyter – 14 Louis Anders, 67 Tom Knobloch, 17 Alexis D’Aoust; 10 Georgiy Saakyan, 22 Eric Valentin, 13 Hannu Tripcke



Die Tore erzielten:

1:0 (27:38) Balinson (Niederberger, Geitner)

1:1 (34:36) Hjorth (Theodore, Scheidl)

2:1 (34:55) Hirano (Balinson)

2:2 (36:16) Broda (Jahnke, Stowasser)

3:2 (65:00) Hirano GWS

Schiedsrichter: 13 John-Darren Laudan, 40 Aleksander Polaczek (91 Frederic van Himbeeck, 92 Jan Lamberger)

Strafen: DEG – 14 Min; LFX – 14 Min.

Zuschauer: 5533

